Chính trị

TPHCM sẽ tổ chức đoàn khảo sát việc triển khai “Bình dân học vụ số”

SGGPO

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức đoàn khảo sát về tình hình triển khai thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn TPHCM từ tháng 6-2025 đến nay.

Thời gian khảo sát dự kiến trong tháng 10-2026, với 3 hình thức: khảo sát gián tiếp thông qua báo cáo với 2 cơ quan và 12 địa phương; khảo sát trực tiếp tại 12 Đảng ủy phường, xã; khảo sát trực tuyến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố.

Đoàn khảo sát gồm 14 đồng chí là đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đảng ủy UBND TPHCM; Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM; Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TPHCM; Sở Nội vụ TPHCM; Sở KH-CN TPHCM; Sở GD-ĐT TPHCM; Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

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Đoàn viên, thanh niên phường Xuân Hòa (TPHCM) hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng số

Công tác khảo sát nhằm đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số" theo hướng đi vào chiều sâu, thực chất và phù hợp hơn nữa đối với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; qua đó thúc đẩy chủ trương chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị để tham mưu các giải pháp trình Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo nhằm góp phần đẩy mạnh tổ chức thực hiện phong trào.

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Bình dân học vụ số triển khai TPHCM ứng dụng số

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