Chỉ trong 10 ngày qua, khu vực biển Nha Trang (Khánh Hòa) liên tiếp xảy ra 3 vụ đuối nước, khiến 3 người tử vong.

Cụ thể, ngày 14-11, một thiếu niên sinh năm 2011 bị sóng cuốn khi tắm biển tại khu vực trước đường Trần Phú và tử vong. Đến sáng 21-11, một phụ nữ tiếp tục bị đuối nước khi tắm biển tại phường Nha Trang. Trong lúc ứng cứu, một người dân và một nhân viên cứu hộ bãi biển Nha Trang bị đuối nước, không qua khỏi.

Trưa 22-11, cũng tại khu vực biển trên, một nam du khách nước ngoài lại bị đuối nước, may mắn lực lượng cứu hộ kịp thời đưa người này đến cơ sở y tế nên giữ được tính mạng.

Theo lực lượng cứu hộ biển Nha Trang, các vụ việc xảy ra trong điều kiện biển có gió mạnh, sóng lớn. Dọc tuyến biển Nha Trang, dù cơ quan chức năng đã đặt biển cảnh báo, cấm tắm, thế nhưng nhiều người vẫn xuống biển; thậm chí có trường hợp chống đối, chửi bới khi bị lực lượng cứu hộ nhắc nhở, ngăn cản.

Gần đây nhất là chiều 21-11, một người đàn ông xuống biển tắm dù đang có lệnh cấm. Khi được nhắc nhở, người này chửi bới, đe dọa và hành hung nhân viên cứu hộ. Lực lượng chức năng phải khống chế và bàn giao công an xử lý.

Biển cảnh báo, lệnh cấm tắm biển được đặt ra không phải để làm khó, mà nhằm cảnh báo nguy hiểm và bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, du khách. Khi biển động, sóng lớn, việc xuống nước tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngay cả với những người biết bơi.

Một người gặp nạn có thể kéo theo nhiều người khác vào tình huống nguy hiểm khi tham gia ứng cứu. Trong vụ đuối nước sáng 21-11, một người dân và một nhân viên cứu hộ bị tử vong khi tham gia ứng cứu người đuối nước đã chứng minh điều này.

Vì vậy, khi phát hiện người đuối nước, cần nhanh chóng báo lực lượng cứu hộ, gọi cấp cứu 115; ưu tiên sử dụng phao, dây hoặc vật nổi để hỗ trợ từ vị trí an toàn. Không nên tự ý lao xuống biển nếu không có kỹ năng và phương tiện cứu nạn cần thiết.

Người dân, du khách cần tuyệt đối chấp hành biển cấm, không tắm biển khi có cảnh báo nguy hiểm; đồng thời giám sát trẻ nhỏ, không để trẻ chơi sát mép nước. Một phút chủ quan trước biển dữ có thể phải trả giá bằng tính mạng.

Đối với những trường hợp cố tình bất chấp cảnh báo, ngang nhiên xuống biển khi có lệnh cấm, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định, nhất là hành vi chống đối, đe dọa, hành hung người đang làm nhiệm vụ. Tôn trọng cảnh báo, chấp hành lệnh cấm không chỉ là bảo vệ tính mạng của mình, mà còn tránh đẩy người khác vào hiểm nguy.

TIẾN THẮNG