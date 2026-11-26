Dự báo mùa khô 2026-2027 diễn ra gay gắt do tác động của El Nino, Vườn quốc gia (VQG) U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau) đang triển khai phương án trữ nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng. Tuy nhiên, việc giữ nước kéo dài cũng khiến nhiều diện tích rừng tràm ở vùng trũng suy thoái, đặt ra bài toán cân bằng giữa phòng cháy và phục hồi rừng.

Trữ nước, rừng chết dần

Hiện nước trong VQG U Minh Hạ vẫn còn ngập sâu, thảm thực vật và hệ sinh thái phủ xanh nhiều khu vực. Tuy nhiên, tại tiểu khu 1 và tiểu khu 3 thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, nhiều cây tràm đổ ngã, chết dần.

Ở những vùng gò cao, tràm mọc dày, đứng vững, được các loài dây leo như choại, mây nước, rum thơm... bám phủ, khép tán. Trong khi đó, tại vùng trũng thấp, cây tràm thưa, sinh trưởng kém, nhiều cây ngã đổ trên mặt nước phủ bèo.

Sau vụ cháy rừng lớn năm 2002, hệ thống kênh mương, đê bao, cống được xây dựng để phục vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng. Đây được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, việc duy trì mực nước cao trong thời gian dài lại gây bất lợi cho cây rừng ở vùng trũng. Ngược lại, nếu tháo nước quá cạn, nguy cơ cháy rừng sẽ tăng cao.

Cây tràm tại khu bảo vệ nghiêm ngặt bị ngã đổ và chết dần. Ảnh: TẤN THÁI

Qua kiểm tra thực địa, VQG U Minh Hạ xác định khoảng 300ha rừng tự nhiên tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có biểu hiện suy thoái rõ rệt. Ngoài ra, khoảng 467ha (gồm 284ha rừng tự nhiên và 183ha rừng trồng) có dấu hiệu hoặc nguy cơ suy thoái. Tại phân khu phục hồi sinh thái, khoảng 92ha rừng tự nhiên cũng có biểu hiện suy thoái.

Theo đại diện VQG U Minh Hạ và các cơ quan chuyên môn tỉnh Cà Mau, phần lớn cây tràm đã qua tuổi thành thục, già cỗi nên dễ chết. Cùng với đó, biến đổi khí hậu, các yếu tố ngoại cảnh và sự phát triển mạnh của thực vật dây leo khiến cây bị lung lay, ngã đổ.

Đáng chú ý, việc ngập nước kéo dài do trữ nước phòng cháy, trong khi lượng nước không thoát kịp vào mùa mưa khiến cây rừng thường xuyên bị ngập sâu. Độ liên kết của đất giảm, tầng than bùn bị trôi rửa, bộ rễ tràm chỉ bám nông trên lớp than bùn nên cây dễ bị ngã đổ.

Tìm cách giữ nước, cứu rừng

Ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc VQG U Minh Hạ, cho biết, đơn vị đã xây dựng, hoàn thành phương án PCCC rừng trước ngày 15-9-2026 và được cơ quan chuyên môn thẩm định. Mục tiêu là vừa bảo đảm nguồn nước chữa cháy, vừa điều tiết nước hợp lý để phục hồi rừng suy thoái.

Trong công tác PCCC rừng, VQG U Minh Hạ đang phát dọn, vét cỏ các tuyến kênh, sửa chữa trang thiết bị; đồng thời đề xuất mua bổ sung 6 máy bơm do thiết bị cũ đã sử dụng hơn 10 năm, bị xuống cấp. Giai đoạn 2 của dự án đầu tư cũng đang được triển khai, với việc lắp đặt 3 camera mới quan sát lửa rừng và nâng cấp 2 camera hiện có, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-12-2026.

Đối với phục hồi rừng, VQG U Minh Hạ đã hoàn thành đắp 2 đập tại khu vực trung tâm và đập T1.200. Đơn vị cũng làm việc với đơn vị tư vấn về phương án thuê trạm bơm để chủ động điều tiết nước cho tiểu khu 1 và tiểu khu 3 trong mùa khô, giữ mực nước ở mức phù hợp để cây tràm sinh trưởng, phục hồi.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ theo dõi sát mực nước dưới chân rừng, không để ngập quá sâu gây hại cây nhưng cũng không để nước quá cạn, ảnh hưởng đến PCCC rừng. Do địa hình không đồng đều, việc cân bằng hai mục tiêu này là thách thức lớn.

Theo ông Lê Thanh Dũng, giải pháp đang triển khai mới chỉ là một trong nhiều giải pháp. Về lâu dài, cần đánh giá chuyên sâu hơn về nguyên nhân suy thoái rừng để có giải pháp khoa học, toàn diện và bền vững.

Trước mùa khô 2026-2027, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời yêu cầu VQG U Minh Hạ xây dựng phương án PCCC rừng bám sát kịch bản El Nino và khuyến cáo chuyên ngành. Việc trữ nước phòng cháy phải gắn với khắc phục tình trạng cây chết, bảo đảm hài hòa giữa PCCC rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì chế độ thủy văn phù hợp.

VQG U Minh Hạ là rừng đặc dụng, đồng thời là một trong 3 vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau, có tổng diện tích 8.527ha. Hệ sinh thái đặc trưng là rừng tràm trên đất than bùn và đất phèn, có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, lưu giữ nguồn gene, điều tiết nước, bảo vệ đất, lưu trữ carbon và thích ứng với biến đổi khí hậu.

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