Báo SGGP số ra ngày 11-11-2026 có bài viết “Cọc bê tông “bẫy” ghe tàu trên biển Tây”, phản ánh trên vùng biển Cà Mau, khu vực gần cửa biển Kênh Mới (giáp ranh 2 xã Khánh Hưng và Đá Bạc), Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc lắp đặt nhiều trụ bê tông dưới biển, gây nguy hiểm cho ghe tàu qua lại.

Nhổ cọc bê tông khỏi vị trí cắm sai. Ảnh: N. CHÁNH

Ông Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau), cho biết, sau khi báo đăng, chính quyền địa phương đã phối hợp Sở NN-MT tỉnh Cà Mau và các cơ quan liên quan kiểm tra nội dung bài báo phản ánh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc đã lắp đặt 15 trụ bê tông làm giá thể nuôi vẹm xanh lệch khỏi tọa độ cho phép. Thực hiện yêu cầu của cơ quan chức năng, đến nay Tổ đồng quản lý nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc đã tháo dỡ toàn bộ trụ bê tông lắp đặt sai vị trí.

Ngoài ra, trong khu vực đồng quản lý, tại các trụ bê tông nằm thấp hơn mặt nước biển, Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc cũng lắp đặt thêm các thanh sắt (có sơn phản quang) cao hơn mặt nước biển 2m nhằm cảnh báo tàu thuyền đi vào khu vực nguy hiểm.

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 8-2-2026, UBND xã Đá Bạc phối hợp Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng cùng các cơ quan chuyên môn thả phao khoanh vùng 92ha mặt biển để triển khai mô hình đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển.

Để thực hiện mô hình, Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc lắp đặt 63 cọc bê tông dài khoảng 6m, chôn sâu 2-3m, làm giá thể nuôi vẹm xanh kết hợp thả chà tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Tuy nhiên, do chưa xác định chính xác tọa độ, các thành viên của tổ đã cắm nhiều cọc bê tông sai vị trí. Lúc thủy triều xuống, nhiều trụ bê tông nhô lên khỏi mặt nước hơn một gang tay. Khi nước lớn, các trụ chìm dưới mặt nước khoảng 40cm, trở thành những chiếc “bẫy” nguy hiểm với ghe tàu qua lại.

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NGỌC CHÁNH