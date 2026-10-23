Tìm thấy thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 23-10, lực lượng tìm kiếm, quy tập tiếp tục phát hiện thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập từ ngày 23-6 đến nay lên 822.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 23-10, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 600m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất.

Công tác quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, ngày 23-10

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1, các lực lượng tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Từ ngày 15-10, đợt 2 tiếp tục được triển khai, tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Đến hết ngày 23-10, lực lượng phát hiện, quy tập 91 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 22 bộ có di vật kèm theo.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong ngày 23-10

Từ ngày 23-6 đến hết ngày 23-10, các lực lượng phát hiện, quy tập 822 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, kèm theo 329 bộ có di vật. Trong đó, 789 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục được triển khai, tập trung rà soát, mở rộng các khu vực còn dấu vết, với quyết tâm tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và thân nhân.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI