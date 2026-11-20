Thương hiệu công nghệ toàn cầu HONOR đã giới thiệu bộ đôi máy tính bảng HONOR Pad X7b và HONOR Pad X9b Max tại thị trường Việt Nam. Hai dòng thiết bị được thiết kế tối ưu cho nhu cầu giải trí, học tập và làm việc của đa dạng đối tượng người dùng, sở hữu màn hình sắc nét bảo vệ mắt cùng dung lượng pin bền bỉ ấn tượng.

Bộ đôi HONOR Pad X7b và HONOR Pad X9b Max đã được mở bán tại Việt Nam.

HONOR Pad X7b: Màn hình 2K dịu mắt, độ bền chuẩn SGS 5 sao và pin 8.000mAh

HONOR Pad X7b là mẫu máy tính bảng nhỏ gọn, tập trung vào sự bền bỉ và tính đa năng trong quá trình sử dụng hằng ngày. Thiết bị sở hữu màn hình LCD 9,7 inch độ phân giải 2K (2052 x 1152 pixel), thiết kế tối ưu theo chiều dọc giúp cân bằng giữa không gian hiển thị rộng rãi và khả năng cầm nắm di động.

Màn hình tích hợp tính năng Dynamic Dimming, chế độ eBook và đạt chứng nhận giảm ánh sáng xanh lẫn chống nhấp nháy từ TÜV Rheinland, giúp hạn chế mỏi mắt khi sử dụng kéo dài.

HONOR Pad X7b đạt tiêu chuẩn chống rơi vỡ và đè nén SGS 5 sao nhờ cấu trúc chịu lực cùng kính cường lực kép. Thân máy chế tác nguyên khối từ hợp kim nhôm phun cát mịn, mỏng 8,48 mm và nặng khoảng 449 g.

Máy sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 685, trên hệ điều hành MagicOS 10.0 (nền tảng Android 16), tích hợp RAM tương đương 8GB (gồm 4GB RAM vật lý và 4GB mở rộng) cùng bộ nhớ 128GB, hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 2TB.

Viên pin 8.000 mAh của máy mang lại thời gian phát video ngoại tuyến liên tục đến 16 giờ hoặc thời gian chờ lên tới 82 ngày. Thiết bị còn được trang bị camera trước/sau đều 5MP hỗ trợ quay video 1080p cùng hệ thống loa kép công nghệ HONOR Sound tiện lợi cho việc nghe nhìn và đàm thoại video.

HONOR Pad X9b Max: Màn hình điện ảnh 13 inch 2.5K 120Hz, pin 10.100mAh và IMAX Enhanced

Hướng đến không gian hiển thị rộng lớn và trải nghiệm giải trí cao cấp, HONOR Pad X9b Max trang bị Màn hình HONOR Max 13 inch độ phân giải Ultra-HD 2.5K (2500 x 1560 pixel), tần số quét 120Hz, độ sáng 700 nits và hiển thị 1,07 tỷ màu.

Màn hình máy hỗ trợ công nghệ DC Dimming, giảm ánh sáng xanh cấp độ phần cứng và đạt chứng nhận TÜV Rheinland giúp bảo vệ mắt tốt hơn. Dù sở hữu màn hình lớn 13 inch, thiết bị vẫn duy trì thiết kế thanh lịch mỏng 6,72 mm và trọng lượng 618 g.

HONOR Pad X9b Max mang đến trải nghiệm chuẩn điện ảnh nhờ đạt chứng nhận IMAX Enhanced với tỷ lệ khung hình mở rộng và dải màu trung thực. Hệ thống 4 loa kết hợp thuật toán HONOR Sound hỗ trợ khuếch đại âm lượng lên đến 200%, chuẩn Hi-Res Audio và công nghệ xử lý âm thanh DTS®.

Máy trang bị viên pin dung lượng lớn 10.100 mAh cho thời lượng phát video 16 giờ hoặc nghe nhạc 73 giờ, đi kèm công nghệ sạc nhanh HONOR SuperCharge 45W.

Về phần cứng, công nghệ HONOR RAM Turbo giúp mở rộng 6GB RAM gốc thêm 12GB (tương đương 18GB RAM), bộ nhớ trong 256GB và hỗ trợ thẻ nhớ microSD 2TB. Máy hỗ trợ các tính năng thông minh như AI Memo (Trí nhớ AI) hỗ trợ ghi chép cuộc họp, Quản lý tệp chuẩn PC (PC-Class File Management), cùng khả năng kết nối đa nền tảng qua HONOR Connect và HONOR MagicRing.

Bộ đôi HONOR Pad X7b và HONOR Pad X9b Max phiên bản Wi-Fi màu Xám mở bán tại Việt Nam từ ngày 20-11-2026 trên các hệ thống bán lẻ và sàn thương mại điện tử với mức giá lần lượt là 6.490.000 đồng và 12.990.000 đồng. Trong đợt mở bán từ 20-11 đến 31-12-2026, khách hàng mua HONOR Pad X7b được giảm ngay 500.000 đồng, trong khi khách hàng mua HONOR Pad X9b Max được tặng kèm Bàn phím Bluetooth thông minh. Cả hai sản phẩm đều hỗ trợ chương trình thu cũ đổi mới (trợ giá lên đến 1.500.000 đồng cho Pad X7b và 3.000.000 đồng cho Pad X9b Max) hoặc trợ giá 200.000 đồng cho học sinh, sinh viên, cùng chính sách 1 đổi 1 trong 100 ngày, bảo hành 18 tháng và trả góp 0%. Cả hai dòng máy tính bảng đều tích hợp không gian riêng HONOR Kids với các ứng dụng học tập, sáng tạo cùng hệ thống quản lý thời gian và bảo vệ mắt 6 lớp dành cho trẻ em.

KIM THANH