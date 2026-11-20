HUAWEI WATCH 6 Series đã ra mắt tại Việt Nam, nâng tầm trải nghiệm đồng hồ thông minh cao cấp, tập trung vào khả năng giúp người dùng tiếp cận thông tin sức khỏe một cách thuận tiện và có hệ thống.

HUAWEI WATCH 6 Series đã ra mắt tại Việt Nam.

Công nghệ đa cảm biến X-TAP 2.0 được nâng cấp, kết hợp cảm biến PPG 12 kênh với cảm biến áp suất độ nhạy cao, cho khả năng phản hồi tổng thể tăng gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm. Người dùng chỉ cần chạm và giữ X-TAP trong 3 giây để kích hoạt Tổng quan sức khỏe (Heath Glance), sau đó nhận báo cáo trong vòng 60 giây.

Bên cạnh đó, HUAWEI WATCH 6 Series còn hỗ trợ ba nghiên cứu sức khỏe, bao gồm Nghiên cứu nguy cơ tăng huyết áp, Nghiên cứu bệnh động mạch vành và Nghiên cứu nguy cơ tiểu đường thông qua ứng dụng HUAWEI Research...

HUAWEI WATCH 6 bản Pro 46 mm

Các nghiên cứu khai thác dữ liệu thu thập trong quá trình đeo để cung cấp đánh giá nguy cơ cá nhân hóa: 24 giờ đối với nguy cơ tăng huyết áp, từ 3 - 4 ngày đối với bệnh động mạch vành và từ 3 - 14 ngày đối với nguy cơ tiểu đường.

Sau khi người dùng kích hoạt nghiên cứu và thu thập đủ dữ liệu, kết quả có thể được hiển thị trong Tổng quan sức khỏe, bổ sung góc nhìn dài hạn bên cạnh các chỉ số tại thời điểm kiểm tra.

Khả năng thấu hiểu cơ thể còn được thể hiện qua Thông tin chi tiết sức khỏe (Health Insights). Các thông tin này kết nối dữ liệu giấc ngủ, nhịp tim, tâm trạng và mức độ vận động để đưa ra các gợi ý cá nhân hóa, thiết thực.

HUAWEI WATCH 6 Pro 43mm phiên bản Gốm.

HUAWEI WATCH 6 Pro 43mm phiên bản Gốm sở hữu thân và dây đeo được chế tác từ gốm công nghệ nano, tạo nên tổng thể liền mạch. Các điểm nhấn vàng kim tại núm xoay, nút bấm và cảm biến X-TAP bổ sung nét tinh xảo cho thiết kế.

Trong khi đó, HUAWEI WATCH 6 Pro 46mm phiên bản Vũ trụ nổi bật với chất liệu hợp kim titanium chuẩn hàng không vũ trụ cùng phối màu đen - vàng nổi bật. Cả hai phiên bản Pro được trang bị mặt kính sapphire cong và màn hình có độ sáng tối đa lên đến 3.500 nit. Nhờ đó, thông tin hiển thị rõ ràng ngay cả khi sử dụng ngoài trời.

HUAWEI WATCH 6 Tiêu chuẩn mở ra thêm lựa chọn với vỏ hợp kim nhôm ở kích thước 42mm và thép không gỉ ở kích thước 46mm. Riêng phiên bản 42mm có trọng lượng thân máy chỉ khoảng 38g, chưa gồm dây đeo. Dây HUAWEI EasyCross với thiết kế gài gọn, cố định chắc chắn. Điều đó mang lại cảm giác thoải mái khi đeo trong công việc, vận động hay ngay cả khi đi ngủ.

Sản phẩm này hỗ trợ nhiều bộ môn, từ đạp xe, chạy địa hình đến golf và lặn tự do. Phân Tích Tập Luyện Chuyên Sâu Với AI phân tích lịch sử vận động và những thay đổi trong quá trình tập luyện để đưa ra gợi ý về thời điểm tăng cường độ hoặc dành thời gian hồi phục.

Riêng bản Pro bổ sung chế độ Thám hiểm (Expedition), cho phép tải trước lộ trình, điều hướng theo điểm mốc và quay về thông minh, mở rộng trải nghiệm sử dụng trong những chuyến khám phá ngoài trời.

Sản phẩm với hai chế độ pin giúp người dùng lựa chọn trải nghiệm phù hợp với nhu cầu. Ở chế độ tiêu chuẩn, bản 46mm có thời lượng sử dụng thường xuyên lên đến 4,5 ngày, trong khi các bản kích thước nhỏ đạt tối đa 3 ngày. Còn chế độ tiết kiệm có thể kéo dài thời lượng tương ứng lên đến 11 ngày và 7 ngày khi sử dụng ít, với một số tính năng được giới hạn.

HUAWEI WATCH 6 Series bắt đầu nhận đặt trước tại Việt Nam từ ngày 19-11 trên các nền tảng thương mại điện tử. Thiết bị thông minh này sẽ được mở bán từ ngày 25-11-2026 với mức giá niêm yết tương ứng: HUAWEI WATCH 6 phiên bản tiêu chuẩn, 46 mm và 42 mm giá 9.490.000 đồng, HUAWEI WATCH 6 Pro phiên bản Pro, 46 mm và 43 mm giá 12.490.000 đồng… cùng nhiều ưu đãi khác.

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