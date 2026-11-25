Với mức giá từ 1,28 tỷ đồng sau ưu đãi, VinFast VF9 tăng sức hút với khách hàng chuyển từ xe xăng sang xe điện. Trong đó, khả năng vận hành mạnh mẽ, êm ái, khả năng sạc thuận tiện cùng chính sách bảo hành dài hạn là những yếu tố được đánh giá cao.

Động cơ điện VF 9 có tổng công suất tối đa 300 kW, tương đương 402 mã lực.

Anh Nguyễn Đức Khánh, người kinh doanh thiết bị công nghệ tại Hà Nội, vừa nhận VinFast VF 9 một tuần trước. Chiếc SUV điện mới đồng hành cùng anh trong những cuộc hẹn công việc và các chuyến đi chơi với gia đình. Sau nhiều năm lái SUV chạy xăng, anh nhận xét quyết định đổi sang VF 9 hoàn toàn xứng đáng, nhất là ở cảm giác vận hành.

“Chiếc xe cũ mỗi lần cần tăng tốc lại nghe rõ tiếng máy. Với VF9, tôi nhấn ga là xe tăng tốc rất nhanh, nhưng ngồi trong cabin vẫn yên tĩnh. Cảm giác cầm lái vì thế thư thái hơn”, anh Khánh chia sẻ.

Động cơ điện VF9 có tổng công suất tối đa 300 kW, tương đương 402 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Lực kéo được cung cấp gần như tức thì khi người lái đạp ga. Hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian cũng góp phần tăng trải nghiệm tăng tốc và lên dốc.

Một điểm khác biệt nữa đối với người từng quen lái xe xăng là phanh tái sinh. Anh Khánh đánh giá cao tính năng này trên VF9 bởi khi nhả ga, xe vừa giảm tốc nhờ lực hãm của hệ thống, vừa thu hồi được một phần năng lượng để nạp lại vào pin. Người lái có thể lựa chọn các mức phanh tái sinh nhằm điều chỉnh cảm giác giảm tốc theo sở thích.

VF9 có chiều dài hơn 5,1 m, song anh Khánh không thấy khó khăn khi đánh lái hay căn xe. Camera 360 độ hiển thị hình ảnh xung quanh trên màn hình trung tâm 15,6 inch, cho phép anh quan sát tốt hơn khi điều khiển chiếc SUV cỡ lớn. Ngoài ra, các cảm biến trước và sau hỗ trợ phát cảnh báo, hạn chế nguy cơ va quệt.

Đổi từ xe xăng sang xe điện, anh Khánh nhận thấy quá trình sạc pin thực tế đơn giản hơn nhiều so với hình dung ban đầu. Chiếc VF9 Eco của anh đi được tối đa 626 km sau một lần sạc đầy, tạo sự chủ động khi đi làm, gặp khách hay đưa gia đình đi chơi cuối tuần.

VF9 còn có khả năng sạc nhanh từ 10% lên 70% trong khoảng 35 phút. Nhờ vậy, anh Khánh có thể kết hợp việc sạc xe với lịch sinh hoạt hằng ngày. “Trạm sạc giờ đã ở khắp mọi nơi, tôi có thể tranh thủ thời gian đi ăn uống, mua sắm để sạc xe luôn. Nếu đi xa thì dừng sạc ở các trạm dừng nghỉ”, anh Khánh cho biết. Mạng lưới 155.000 cổng sạc V-Green phục vụ xe điện VinFast hiện đã phủ rộng khắp 34 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, anh Khánh nhận thấy sử dụng ô tô điện tiết kiệm hơn xe xăng ở chi phí vận hành. Với chiếc VF9 mới mua, anh được miễn phí 10 lượt sạc tại trạm công cộng mỗi tháng cho đến hết ngày 10-2-2029. Xe cũng không phải thay dầu động cơ, bugi và lọc nhiên liệu, những hạng mục bảo dưỡng quen thuộc trên xe xăng. Nhờ đó, anh giảm đáng kể các khoản chi định kỳ hằng tháng.

Sau tuần đầu cầm lái VF9, những điều khiến anh Khánh hài lòng là sức tăng tốc tốt mà cabin vẫn yên tĩnh, khả năng quan sát khi đỗ và khả năng sạc thuận tiện. Thêm vào đó, xe và pin được bảo hành lên tới 10 năm/200.000 km, tạo cơ sở để anh tiếp tục gắn bó với mẫu SUV điện trong thời gian dài.

Hiện tại, VinFast VF 9 đang đi kèm ưu đãi dành cho người chuyển từ xe xăng sang xe điện theo chính sách từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Từ 19-9 đến hết 19-12-2026, xe được ưu đãi 5% trên giá niêm yết. Theo đó, giá khởi điểm từ 1,348 tỷ đồng còn khoảng 1,28 tỷ đồng, trong khi phiên bản Plus cao cấp từ mức niêm yết 1,529 tỷ đồng còn khoảng 1,45 tỷ đồng. Ưu đãi áp dụng với người đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast.

Khách hàng có cơ hội khám phá ô tô điện VinFast tại chuỗi 880 sự kiện “Thu xăng đổi điện – Chọn xe chọn VinFast” diễn ra vào các dịp cuối tuần từ nay đến 27-12-2026 tại 88 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Tại sự kiện, khách hàng có thể trải nghiệm không gian, trang bị trên VF 9, được tư vấn về chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 và có cơ hội trúng VF 2 khi đặt cọc.

KIM THANH