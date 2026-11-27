FPT là đối tác đầu tiên trên toàn cầu được trao Chứng nhận Đối tác Tiên phong Cao cấp của Microsoft, là bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn, đồng thời khẳng định năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

FPT ghi dấu ấn toàn cầu với năng lực triển khai AI tự chủ được Microsoft công nhận

Đối tác Tiên phong Cao cấp là một trong những cấp độ công nhận chuyên môn cao của Microsoft, đánh giá năng lực triển khai AI tự chủ (Agentic AI) toàn diện của đối tác, từ thiết kế, phát triển, triển khai đến quản trị và bảo mật trên hệ sinh thái công nghệ của hãng.

Đây là dấu mốc tiếp theo trong hành trình khẳng định năng lực công nghệ của FPT trên hệ sinh thái Microsoft, sau khi tập đoàn được công nhận là Frontier Partner vào tháng 5-2026.

Khác với các ứng dụng AI thông thường chủ yếu hỗ trợ con người xử lý từng tác vụ, AI tự chủ có khả năng tiếp nhận mục tiêu, phân tích tình huống, lập kế hoạch và phối hợp thực hiện nhiều công việc thông qua các tác nhân AI (AI Agent). Công nghệ này mở ra khả năng tái thiết kế quy trình vận hành, nâng cao năng suất và tạo ra những mô hình hoạt động mới cho doanh nghiệp.

Để đạt chứng nhận, FPT phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn khắt khe của Microsoft, bao gồm sở hữu bốn chứng nhận chuyên sâu trong các lĩnh vực Microsoft 365 Copilot, AI trên nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure, bảo mật dữ liệu và quản lý định danh, truy cập. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải có đội ngũ chuyên gia sở hữu các chứng chỉ chuyên biệt về chuyển đổi AI và phân tích dữ liệu trên nền tảng Microsoft Fabric, đồng thời vượt qua quy trình kiểm toán độc lập của bên thứ ba nhằm xác thực năng lực triển khai thực tế.

Những tiêu chí trên đòi hỏi đối tác không chỉ có khả năng phát triển các ứng dụng AI riêng lẻ mà còn phải làm chủ đồng bộ các nền tảng dữ liệu, bảo mật, quản trị và hạ tầng công nghệ để đưa AI vào vận hành trên quy mô lớn. Đây là những yếu tố nền tảng giúp doanh nghiệp ứng dụng AI một cách an toàn, có kiểm soát và tạo ra hiệu quả kinh doanh thực chất.

Theo đại diện Microsoft, việc FPT đạt chứng nhận Đối tác Tiên phong Cao cấp là dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi AI, thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc hướng tới giá trị thực tiễn cho khách hàng thay vì chỉ dừng lại ở thử nghiệm công nghệ.

Hiện FPT có hơn 3.000 kỹ sư sở hữu chứng chỉ của Microsoft, với chuyên môn trong các lĩnh vực AI, học máy và nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure. Tháng 6-2026, hai tập đoàn tiếp tục mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI tại châu Á, tập trung vào ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc.

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