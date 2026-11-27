Sáng 27-11, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức lễ đón nhận chứng nhận TCOS Tier III về tính bền vững trong vận hành do Uptime Institute cấp cho Trung tâm dữ liệu VNPT - IDC Hòa Lạc; hoàn thiện bộ ba chứng nhận cao nhất về vận hành một IDC.

Cùng với hai chứng nhận về thiết kế (năm 2021) và công trình xây dựng (năm 2023), VNPT IDC Hòa Lạc đã hoàn thiện bộ ba chứng nhận Tier III cho toàn bộ vòng đời IDC.

Ba chương trình chứng nhận tập trung vào những giai đoạn khác nhau trong vòng đời IDC. TCDD (Tier Certification of Design Documents) đánh giá hồ sơ thiết kế; TCCF (Tier Certification of Constructed Facility) kiểm chứng công trình đã xây dựng; TCOS (Tier Certification of Operational Sustainability) đánh giá tính bền vững trong vận hành.

Theo chuẩn Tier III, IDC được thiết kế để có thể bảo trì từng thành phần hạ tầng mà không phải dừng hệ thống công nghệ thông tin của khách hàng. Đây cũng là các tiêu chuẩn cao nhất về vận hành IDC được công nhận trên toàn thế giới.

VNPT IDC Hòa Lạc chính thức khai trương vào tháng 10-2023. Ảnh: T.B

Đối với TCOS, Uptime Institute (tổ chức độc lập của Mỹ, xây dựng bộ tiêu chuẩn uy tín nhất thế giới trong lĩnh vực đánh giá hiệu suất của các IDC) xem xét ba nhóm yếu tố gồm quản lý và vận hành, đặc tính công trình, vị trí địa điểm. Trong đó, nội dung về tổ chức quản lý và vận hành cơ sở tập trung vào nhân sự, đào tạo, bảo trì, quản lý thay đổi và ứng phó với các tình huống vận hành. Các quy trình phải được thể hiện bằng thực tiễn cùng những bằng chứng cụ thể trong quá trình đánh giá.

Việc đạt TCOS Tier III bổ sung cơ sở đánh giá độc lập về năng lực vận hành của VNPT IDC Hòa Lạc, bên cạnh các chứng nhận đã có về thiết kế và công trình thực tế. Đây là một trong số ít IDC tại Việt Nam sở hữu đủ cả ba chứng nhận này. Những IDC đạt chuẩn quốc tế như VNPT IDC Hòa Lạc chính là hạng tầng trọng yếu cho việc phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và các ứng dụng AI của Việt Nam.

Lãnh đạo VNPT đón nhận chứng nhận TCOS Tier III từ đại diện Uptime Institute tại buổi lễ. Ảnh: T.B

Từ năm 2025, VNPT IDC Hòa Lạc triển khai rà soát hiện trạng, chuẩn hóa quy trình, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và đào tạo nhân sự. Quá trình này bao gồm việc xây dựng, cập nhật các quy trình vận hành, bảo dưỡng và ứng phó khẩn cấp, gắn với hoạt động thực hành, diễn tập tại cơ sở.

Hơn 14.000 trang hồ sơ và tài liệu minh chứng, 41 cuộc họp phối hợp cùng 24 buổi đào tạo và diễn tập thực địa đã được thực hiện trong hành trình chuẩn bị. Tháng 8-2026, các chuyên gia Uptime Institute tiến hành đánh giá trực tiếp, kiểm chứng hệ thống kỹ thuật, quy trình tác nghiệp và năng lực xử lý tình huống của đội ngũ kỹ sư.

VNPT IDC Hòa Lạc có diện tích sàn 23.000 m² sàn với quy mô 2.000 tủ rack. Ảnh: T.B

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Thành Long, Phó Tổng Giám đốc VNPT, nhấn mạnh, VNPT là đơn vị đầu tiên cung cấp dịch vụ IDC thương mại và cũng là doanh nghiệp đầu tiên sở hữu IDC đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Đơn vị cũng là doanh nghiệp tiên phong đặt nền móng cho lĩnh vực IDC tại Việt Nam nhưng VNPT chưa bao giờ dừng lại ở vai trò người mở đường.

VNPT luôn kiên định mục tiêu đưa hạ tầng số Việt Nam tiệm cận những chuẩn mực khắt khe nhất của thế giới, để khách hàng được phục vụ theo chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Ông Dương Thành Long cho biết, chứng chỉ hôm nay là chặng thứ ba của một hành trình mà VNPT đã kiên trì theo đuổi suốt 5 năm. Thời gian tới VNPT sẽ không ngừng nâng chuẩn, tiếp thu đầy đủ các khuyến nghị của Uptime Institute để nâng hạng trong lần đánh giá tiếp theo; chuẩn hóa kinh nghiệm vận hành của VNPT IDC Hòa Lạc thành chuẩn chung cho toàn bộ IDC của mình.

Trung tâm điều hành, giám sát vận hành của VNPT IDC Hòa Lạc. Ảnh: T.B

Trong bối cảnh các tổ chức, doanh nghiệp mở rộng ứng dụng điện toán đám mây, dữ liệu lớn và AI, việc lựa chọn hạ tầng IDC đòi hỏi xem xét đồng thời thiết kế, cơ sở vật lý và cách thức vận hành. Chứng nhận TCOS bổ sung lớp kiểm chứng ở khâu vận hành, nơi phát sinh nhiều rủi ro gián đoạn từ yếu tố con người và quy trình.

Bộ ba chứng nhận Tier III cũng là căn cứ độc lập phục vụ thẩm định nhà cung cấp, kiểm toán và quản trị rủi ro, đồng thời giúp việc trao đổi về yêu cầu hạ tầng, phạm vi dịch vụ và phương thức quản lý vận hành. Điều đó đồng nghĩa rủi ro gián đoạn dịch vụ IDC được giảm thiểu, mọi thao tác bảo trì đều theo quy trình đã được kiểm chứng và mọi tình huống sự cố đều có kịch bản cùng người chịu trách nhiệm rõ ràng.

TRẦN BÌNH