Không chỉ mang đến diện mạo thẩm mỹ mới, ColorOS 17 trên OPPO Find X10 Series còn giúp tối ưu hóa tốc độ phản hồi, duy trì sự mượt mà và tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI) ở cấp hệ thống để hỗ trợ các tác vụ thường ngày…

ColorOS 17 trên OPPO Find X10 Series mang để trải nghiệm tiện dụng, duy trì sự mượt mà bền bỉ...

Giao diện Living Flow Design và cử chỉ mượt mà tự nhiên

Điểm khiến người dùng ấn tượng ngay khi cầm máy là ngôn ngữ thiết kế Living Flow (Dòng chảy) hoàn toàn mới, đem lại cảm giác tương tác liền mạch và linh hoạt trong mọi thao tác vuốt chạm.

Giao diện được phát triển dựa trên ba yếu tố gồm: Luminous Effect bổ sung hiệu ứng ánh sáng mềm mại, độ trong suốt và chiều sâu thị giác; Fluid Motion cải thiện sự chuyển tiếp giữa các trạng thái hiển thị, nổi bật là hiệu ứng Living Clock chuyển đổi mượt mà từ màn hình luôn bật (AOD) sang màn hình khóa và màn hình chính; cùng Flexible Feedback mang đến khả năng phản hồi co giãn linh hoạt theo tốc độ và cường độ cử chỉ ngón tay.

Thao tác vuốt chậm cho chuyển động nhẹ nhàng, trong khi cử chỉ nhanh dẫn đến phản hồi dứt khoát, tạo cảm giác tương tác rất trực quan trên chiếc OPPO Find X10.

Nền tảng đồ họa đỉnh cao và khả năng xử lý đa nhiệm ấn tượng

Đằng sau những chuyển động đẹp mắt đó là sự vận hành của bộ máy dựng hình Luminous Rendering Engine với Kiến trúc dựng hình hợp nhất (Unified Rendering Architecture). Công nghệ này loại bỏ các quy trình xử lý trùng lặp, giúp giảm tối đa 30% tải dựng hình và tiết kiệm 25% lượng RAM dựng hình so với thế hệ ColorOS 16.

Bên cạnh đó, Laminar Flow Engine ứng dụng Kiến trúc phân bổ tài nguyên thích ứng (Adaptive Scheduling Architecture) giúp tự động phân bổ tài nguyên CPU và bộ nhớ theo từng tác vụ.

Trong trải nghiệm sử dụng hàng ngày, dữ liệu từ OPPO Lab cho thấy những nâng cấp này mang lại hiệu quả rất rõ rệt: tăng 55% độ ổn định khi khởi chạy ứng dụng, tăng tới 50% tốc độ hiển thị ảnh thu nhỏ trong Thư viện ở lần tải đầu tiên và giữ thêm hơn 25% số lượng ứng dụng hoạt động ẩn dưới nền.

Trực tiếp chuyển đổi liên tục giữa trình duyệt, ứng dụng nhắn tin, tài liệu công việc và thư viện hình ảnh, giúp người dùng cảm nhận được sự tức thì mà không gặp phải tình trạng ứng dụng bị tải lại nội dung.

Không lo suy giảm hiệu năng sau 6 năm

Một mối lo lớn của người dùng khi sử dụng điện thoại qua nhiều năm là máy bị chậm dần do lưu trữ lượng lớn hình ảnh, video và ứng dụng. Trên ColorOS 17, OPPO đã đưa ra lời giải bằng cơ chế quản lý bộ nhớ và phân bổ tài nguyên chuyên sâu.

Theo kết quả kiểm thử tại OPPO Lab, ColorOS 17 vẫn duy trì được hơn 90% độ mượt ban đầu sau bài kiểm tra mô phỏng 6 năm sử dụng, ngay cả khi dung lượng bộ nhớ lưu trữ đã bị lấp đầy 90%. Mặc dù tốc độ thực tế còn phụ thuộc vào tình trạng phần cứng và thói quen sử dụng, nhưng khả năng kiểm soát độ suy giảm hiệu năng này giúp người dùng hoàn toàn yên tâm sử dụng chiếc flagship của mình lâu dài mà không sợ bị chậm máy.

AI Mind Pilot và Trình chỉnh sửa ảnh AI

Không chỉ có sự mượt mà, ColorOS 17 còn nâng tầm chiếc OPPO Find X10 Series thành một trợ lý cá nhân thông minh đúng nghĩa. Ấn tượng nhất chính là AI Mind Pilot tích hợp chế độ Agent Mode. Tính năng này cho phép AI làm việc trực tiếp với ảnh và tệp tin lưu trên máy để thực hiện các yêu cầu phức tạp gồm nhiều bước xử lý. Từ việc tự động sắp xếp tài liệu, lập kế hoạch du lịch chi tiết đến việc hỗ trợ tạo bài thuyết trình hay thiết kế trang web, AI đều xử lý chủ động chỉ qua câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên của người dùng.

Đối với công việc sáng tạo hình ảnh, Trình chỉnh sửa ảnh AI (AI Photo Editor) giúp việc hậu kỳ trở nên vô cùng dễ dàng mà vẫn giữ lại nét tự nhiên của ảnh gốc. AI có thể phân tích khung hình để đề xuất điều chỉnh phù hợp với bối cảnh, thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu bằng lời nói, hoặc sử dụng tính năng Style Match.

Với Style Match, máy sẽ tự động nhận diện bảng màu, sắc độ và cảm xúc từ một bức ảnh tham chiếu bất kỳ để áp dụng phong cách đồng điệu đó sang bức ảnh của người chụp chỉ trong vài giây.

ColorOS 17 trên OPPO Find X10 Series là bước hoàn thiện tuyệt vời về cả "chất" lẫn "lượng". Sự kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế dòng chảy tinh tế, hiệu năng mượt mà duy trì tới 6 năm cùng hệ thống AI Mind Pilot và công cụ chỉnh ảnh thông minh đã mang lại sự hài lòng và tiện lợi tối đa trong công việc lẫn giải trí hàng ngày.

KIM THANH