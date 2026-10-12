Triều cường dâng cao, một trường học ở TPHCM cho học sinh về sớm

Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng) ra thông báo trước tình hình triều cường dâng cao, nhà trường tạo điều kiện để phụ huynh đón học sinh về sớm, trong hôm nay, 12-10

Ông Ngô Văn Lộc, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng), cho biết nhà trường đã ra thông báo về việc tạo điều kiện để phụ huynh đón con về sớm, trong hôm nay, ngày 12-10, vì ảnh hưởng triều cường dâng cao.

Phụ huynh có nhu cầu đón con về sớm sẽ thông báo với giáo viên chủ nhiệm qua tin nhắn đến 11 giờ 30 phút để lập danh sách và thông tin đến học sinh. Nhà trường chỉ cho học sinh ra về khi có phụ huynh đến đón và bảo đảm việc bàn giao học sinh an toàn.

Đặc biệt, trường cũng thông báo đối với học sinh đi xe đạp, xe đạp điện, phụ huynh trực tiếp đón và hướng dẫn con di chuyển về nhà an toàn. Tuyệt đối không để con về một mình.

Trước đó, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết hiệu trưởng các cơ sở giáo dục có thể chủ động tổ chức học trực tuyến khi mưa lớn, triều cường, ngập đường gây mất an toàn cho học sinh.

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, căn cứ theo Thông tư 09 của Bộ GD-ĐT quy định về quản lý, tổ chức dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến, hỗ trợ dạy học trực tiếp. Nhà trường có thể tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp trong thời gian học sinh không thể đến trường vì lý do bất khả kháng.

Do đó, căn cứ theo nội dung chương trình, tùy điều kiện thời tiết của địa phương và thời khóa biểu của nhà trường, hiệu trưởng các nhà trường có quyền chủ động trong việc tổ chức phương thức học tập phù hợp. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn, triều cường, nước ngập trên các tuyến đường như những ngày gần đây, hiệu trưởng có thể tổ chức cho học sinh học trực tuyến.

Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (quận 7 cũ), nay thuộc phường Tân Hưng- TPHCM ra thông báo cho học sinh về sớm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, triều cường tại TPHCM và Nam Bộ tiếp tục duy trì ở mức cao trong ngày 12-10, với mực nước tại nhiều trạm vượt báo động 3.

Những ngày qua, trước diễn biến thời tiết phức tạp, mưa ngập và triều cường dâng cao, nhiều trường học ở TPHCM đã linh hoạt các quy định về đồng phục, đưa đón học sinh để tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh.

Tại Trường THPT Bình Tân (phường Bình Tân), cô Nguyễn Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết việc thực hiện quy định về đồng phục, giày dép tại trường luôn được xem xét phù hợp với điều kiện thực tế. Theo quy định, học sinh nam mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây dài; nữ sinh là áo sơ mi trắng ngắn tay, váy. Riêng buổi sáng thứ hai và các ngày dự lễ trong năm, nữ sinh mặc áo dài trắng. Các tiết giáo dục thể chất, học sinh mặc quần áo thể dục.

Tuy nhiên, khi trời mưa lớn, ngập nước, nhà trường cho phép học sinh mặc quần tây, áo sơ mi hoặc đồ thể dục thay áo dài, việc quy định này căn cứ theo điều kiện thời tiết giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo cụ thể cho phụ huynh và học sinh vào buổi tối hoặc sáng sớm nếu có thay đổi. Trong những ngày mưa, nhà trường cũng khuyến khích học sinh mang dép có quai hậu hoặc giày chống trơn thay vì mang giày bata.

ĐẶNG TRINH