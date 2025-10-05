Định vị hướng phát triển mới của Gia Lai

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khép lại, mở ra nhiều kỳ vọng bứt phá về một vùng đất hội tụ giữa đại ngàn Tây Nguyên và biển cả Nam Trung bộ.

Hình thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã thông qua 33 chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 10 - 10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người 6.300 - 6.500 USD. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030 gồm: nông, lâm nghiệp và thủy sản 19,5 - 20%; công nghiệp - xây dựng 36 - 36,5%; dịch vụ 40 - 41%.

Lãnh đạo Trung ương trao quyết định Bộ Chính trị cho lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ mới

Tỉnh đặt mục tiêu tổng thu ngân sách trên 41.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu trên 17 tỷ USD; huy động vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 32,2% GRDP; TFP đóng góp từ 50% trở lên, kinh tế số chiếm 25 - 30% GRDP. Gia Lai hướng tới đón 18,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó 1,1 triệu lượt khách quốc tế,....

Về xã hội, tỷ lệ đô thị hóa trên 45%, lao động qua đào tạo trên 75%, 100% trạm y tế có bác sĩ, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn bình quân cả nước; che phủ rừng duy trì trên 46,5%, 95% chất thải rắn đô thị được xử lý đạt chuẩn. Tỉnh phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch của Tây Nguyên.

"Khai mỏ" năng lượng tái tạo Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết, giai đoạn tới, tỉnh sẽ phân tích, đánh giá kỹ dư địa và quy mô kinh tế của từng xã, phường, xây dựng thang đánh giá tăng trưởng cụ thể. Việc đánh giá tăng trưởng không chỉ tập trung vào kinh tế mà còn xem xét các yếu tố hạ tầng, các đầu tư chăm lo phúc lợi người dân, tiện ích ý tế, văn hóa, cộng đồng… Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn Trong định hướng phát triển không gian kinh tế, tỉnh sẽ quy hoạch rõ hai vùng: Vùng phía Tây tập trung phát triển vùng nguyên liệu lớn gắn với nông nghiệp, công nghiệp chế biến ứng dụng công nghệ cao, phấn đấu nâng kinh tế số lên từ 30-35% GRDP. Vùng phía Đông, ưu tiên phát triển công nghiệp biển, đô thị, dịch vụ và du lịch, khai thác lợi thế vị trí giao thương. Cả hai vùng đều có dư địa lớn về năng lượng tái tạo, do đó tỉnh sẽ ưu tiên thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng này trong nhiệm kỳ tới. Để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, ưu tiên trước tiên là đầu tư đồng bộ hạ tầng, nhất là hạ tầng kết nối Đông - Tây. Tới đây, tỉnh chú trọng phát triển hạ tầng khu vực phía Tây nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, vừa phục vụ phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng - an ninh... Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn

Xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao Ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, cho biết, nhiệm kỳ tới, bên cạnh thuận lợi, tỉnh sẽ đối mặt với nhiều thách thức, nhất là khu vực Tây Gia Lai – nơi có 46% đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn khó khăn, hạ tầng và dân trí hạn chế. Ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Tuy nhiên, khu vực này có dư địa lớn để hình thành vùng nguyên liệu rộng lớn, thuận lợi phát triển nông - lâm nghiệp bền vững. Tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc dự án, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững và hình thành các cụm công nghiệp. Tới đây, tỉnh Gia Lai phối hợp Bộ Xây dựng triển khai cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, mở rộng không gian phát triển, kết nối đại ngàn với biển cả, khai thác hiệu quả hành lang kinh tế Đông - Tây…

Trở thành hình mẫu đoàn kết, đột phá

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đây là kỳ đại hội đầu tiên sau cột mốc hợp nhất Bình Định và Gia Lai cũ, hình thành tỉnh Gia Lai mới với quy mô lớn hơn, năng lực cạnh tranh mạnh hơn, mở rộng không gian phát triển và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia, toàn cầu.

Đồng chí biểu dương những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025: kinh tế tăng trưởng khá, đạt 6,71%; GRDP bình quân đầu người 3.555 USD/năm; đời sống nhân dân cải thiện; hạ tầng được đầu tư; quốc phòng – an ninh vững chắc; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực...

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu, chỉ đạo

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Gia Lai tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân.

Với lợi thế của tỉnh Gia Lai mới, có đại ngàn, đồng bằng và biển đảo phong phú, tôi mong muốn Gia Lai trở thành hình mẫu về đại đoàn kết và xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội... Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Tỉnh quan tâm phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao gắn với chế biến sâu, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp số; hình thành khu thương mại tự do, trung tâm logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không. Song song đó, cần tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển du lịch xanh, bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng tham quan không gian ảnh thành tựu phát triển Gia Lai

Đau đáu cho sự phát triển quê hương Tại Đại hội, Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, Bộ Chính trị thống nhất cho đồng chí Hồ Quốc Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hồ Quốc Dũng sẽ được Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026 Ông Hồ Quốc Dũng (59 tuổi) từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Bí thư tỉnh ủy (2014 - 7-2025); từ tháng 7-2025, ông được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (sau sáp nhập). Trong suốt quá trình công tác, ông luôn dành nhiều tâm huyết, trí tuệ cho sự phát triển địa phương. Dưới sự lãnh đạo của ông, tỉnh Bình Định trước đây đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo bước chuyển mạnh mẽ, từ địa phương còn khó khăn vươn lên nhóm khá của khu vực, trở thành điểm sáng phát triển mới ở miền Trung - Tây Nguyên... Kết thúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng bày tỏ tình cảm sâu sắc với tập thể Đảng bộ, gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ trong tỉnh đã đồng hành, hỗ trợ ông hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông mong muốn tập thể Đảng bộ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội, xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước, một cực tăng trưởng của khu vực. Ông Hồ Quốc Dũng gặp gỡ, giải quyết cho nguyện vọng người dân bị ảnh hưởng bởi đường cao tốc Bắc Nam hồi tháng 5-2024 Dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi vẫn luôn hướng về quê hương với tình cảm sâu nặng và sẽ làm hết sức mình để góp phần xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng

NGỌC OAI