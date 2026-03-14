131 cử tri làng O2 nằm sâu giữa đại ngàn Gia Lai đi bỏ phiếu sớm

Sáng 14-3, giữa tiết trời se lạnh, 131 cử tri làng O2, ngôi làng nằm giữa đại ngàn xã Vĩnh Sơn (tỉnh Gia Lai), đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 1 (làng O2) để thực hiện quyền bầu cử.

Gõ chiêng bắt đầu ngày hội bỏ phiếu giữa đại ngàn

Cử tri ở làng O2 đến điểm bỏ phiếu giữa tiết trời se lạnh, mưa phùn

Cử tri Đinh Thị Hiếp (sinh năm 2002) chia sẻ, nhiều ngày trước cả làng đã tạm gác công việc, dừng đi rẫy để chờ đến ngày bỏ phiếu.

Cử tri Đinh Văn Lời, Bí thư thôn O2, cũng bày tỏ niềm vui khi được tham gia bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu tiêu biểu cho quê hương, đất nước.

Các cử tri làng O2 cầm trên tay lá phiếu với niềm vinh dự

“Chúng tôi mong các đại biểu khi trúng cử quan tâm hơn đến đời sống người dân vùng cao, nhất là hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế để nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số”, cử tri Lời chia sẻ.

Làng O2 có 57 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Ba Na. Đây là điểm dân cư vùng sâu, nằm giữa đại ngàn, đường đi rất khó khăn nên được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày.

Làng O2 nằm biệt lập giữa đại ngàn, là điểm bỏ phiếu đầu tiên toàn tỉnh Gia Lai

Đường lên làng O2 phải đi bộ leo dốc nhiều giờ nên công tác chuẩn bị bầu cử được xã Vĩnh Sơn triển khai từ tháng 2-2026. Địa phương huy động lực lượng hỗ trợ vận chuyển vật dụng thiết yếu, hòm phiếu, đồng thời tăng cường lực lượng tổ bầu cử để việc chuẩn bị được thực hiện chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Cử tri làng O2 mặc đồng phục đại diện bản sắc văn hóa của dân tộc mình

Cử tri trẻ tuổi tham gia bỏ phiếu

Đến 8 giờ cùng ngày, 100% cử tri làng O2 đã hoàn thành việc bỏ phiếu trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Có mặt tại khu vực bỏ phiếu làng O2, ông Đinh Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Sơn, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã cho biết, dù thời tiết mưa lạnh nhưng công tác chuẩn bị và tổ chức bỏ phiếu tại làng O2 diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch và quy định.

Theo Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Sơn, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu tại thôn O2 đạt 100%. Quá trình bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm an toàn và hoàn thành theo kế hoạch.

Các thành viên tổ bầu cử kiểm tra hòm phiếu

Sau khi kết thúc bỏ phiếu, địa phương đã bố trí lực lượng bảo vệ, vận chuyển hòm phiếu cùng hồ sơ, tài liệu về Ủy ban bầu cử xã theo đúng quy định.

NGỌC OAI