Gia Lai mở rộng liên kết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Tỉnh Gia Lai vừa khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai 2026 với chủ đề “Kết nối đổi mới sáng tạo - Thúc đẩy công nghệ chiến lược và chuyển đổi số”, thu hút hơn 300 đại biểu là doanh nhân, chuyên gia, nhà đầu tư tham dự.

Ngày hội tập trung giới thiệu cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hỗ trợ, phát triển năng lực khởi nghiệp và định hướng xây dựng Quỹ đầu tư mạo hiểm tại Gia Lai.

Trao thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Gia Lai. Ảnh: NGỌC MINH

Dịp này, Sở KH-CN tỉnh Gia Lai trao thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Gia Lai.

Hoạt động này góp phần thúc đẩy kết nối giữa hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Gia Lai với TPHCM, tạo cơ hội hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển các dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Trong khuôn khổ ngày hội còn có tọa đàm về chính sách, nguồn lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và triển lãm sản phẩm khởi nghiệp, khoa học - công nghệ. Ngoài ra còn có chương trình kết nối đầu tư dự kiến lựa chọn 3 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng, sản phẩm hoặc dịch vụ đã được kiểm chứng để trình bày phương án gọi vốn, trao đổi với nhà đầu tư, chuyên gia.

XUÂN HUYÊN