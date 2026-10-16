Giá trị thương hiệu Co.opmart được xây từ niềm tin người tiêu dùng

Co.opmart vừa được xếp thứ 36 trong Tốp 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2026 do Brand Finance công bố, đúng dịp 30 năm thành lập. Nhân dịp này, phóng viên Báo SGGP trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op), về giá trị tạo nên sức bền của một thương hiệu bán lẻ Việt trong giai đoạn mới.

Khách hàng chọn củ quả tại siêu thị Co.opmart, TPHCM (ẢNH: MINH XUÂN)

30 năm là nền tảng, không phải lợi thế mặc định

* PHÓNG VIÊN: Co.opmart vào Tốp 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam đúng thời điểm tròn 30 năm thành lập. Theo ông, điều gì thực sự tạo nên giá trị của Co.opmart?

- Ông NGUYỄN NGỌC THẮNG: Tôi cho rằng với bán lẻ, thước đo quan trọng nhất của thương hiệu cuối cùng vẫn là người tiêu dùng có tiếp tục lựa chọn mình hay không. Từ Co.opmart đường Cống Quỳnh đầu tiên năm 1996, đến nay Saigon Co.op đã phát triển gần 800 điểm bán với nhiều mô hình trên cả nước. Năm 2025, dù thị trường còn nhiều khó khăn, 6 tháng cuối năm hệ thống đạt mức tăng trưởng 2 con số và năm 2026, chúng tôi tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 2 con số. Nhưng quy mô điểm bán hay tăng trưởng doanh thu mới phản ánh một phần giá trị, điều quan trọng là phía sau những con số ấy có bao nhiêu khách hàng tiếp tục quay lại.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op)

30 năm qua, Co.opmart đi cùng nhiều biến động của thị trường, từ những giai đoạn giá cả tăng cao, nguồn cung khó khăn đến dịch bệnh. Có lúc nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà bán lẻ không phải bán được nhiều hàng hơn mà là giữ hàng hóa thiết yếu không bị đứt gãy, giá hợp lý và đưa hàng đến được người dân. Theo tôi, chính sự hiện diện đều đặn trong những nhu cầu rất bình thường của đời sống mới tạo thành tài sản thương hiệu. Thương hiệu bán lẻ không được xây một lần, nó được người tiêu dùng “bỏ phiếu” lại sau mỗi giỏ hàng.

* Gần 800 điểm bán là lợi thế hay áp lực nếu hiệu quả điểm bán không theo kịp thị trường?

- Là cả hai. Độ phủ giúp chúng tôi tiếp cận thị trường, nhưng số lượng điểm bán tự thân không bảo đảm sức cạnh tranh. Một điểm bán chỉ có giá trị khi phục vụ đúng nhu cầu của khu vực nó hiện diện. Vì vậy, giai đoạn mới không thể chỉ đặt câu hỏi mở thêm bao nhiêu điểm, mà phải đặt câu hỏi mỗi mét vuông bán lẻ tạo ra hiệu quả thế nào, khách hàng cần gì và mô hình nào phù hợp.

Đó cũng là lý do Saigon Co.op đang tái cơ cấu, phát triển nhiều mô hình và nâng cấp hệ thống hiện hữu. Năm 2026 được xác định là năm bản lề với 3 yêu cầu rất rõ là tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và kiểm soát chi phí. Ngoài bán lẻ truyền thống, hệ thống phát triển các mô hình mới, thương mại điện tử, trung tâm thương mại và dịch vụ hỗ trợ để hoàn thiện hệ sinh thái. Cạnh tranh vì vậy đang chuyển từ độ phủ sang hiệu suất của độ phủ.

Lợi thế khác biệt trong hệ sinh thái

* Giá, vị trí hay công nghệ đều có thể bị cạnh tranh bởi nhà đầu tư, hệ thống phân phối khác. Đâu là lợi thế khó sao chép mà Co.opmart tích lũy được sau 30 năm?

- Theo tôi, đó là hệ sinh thái quan hệ giữa nhà bán lẻ - nhà sản xuất - người tiêu dùng hình thành trong thời gian dài. Co.opmart gắn với hàng Việt từ quá trình phát triển thị trường bán lẻ hiện đại. Khi sức mua trên quầy kệ được chuyển thành thông tin cho nhà sản xuất về chất lượng, quy cách, giá thành và sản lượng, nhà bán lẻ không chỉ bán hàng mà còn trở thành một mắt xích của sản xuất. Ở chiều ngược lại, mạng lưới nhà cung cấp trong nước giúp chúng tôi chủ động hơn về nguồn hàng, nhất là thực phẩm và hàng thiết yếu. Giá trị này thể hiện rõ trong những thời điểm thị trường biến động, khi yêu cầu đặt ra là vừa bảo đảm nguồn cung, vừa tham gia bình ổn giá.

Hàng nhãn riêng là một ví dụ. Năm 2026, Saigon Co.op được Retail Asia Awards trao đồng thời giải “Nhà bán lẻ nội địa của năm - Việt Nam” và “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm - Việt Nam”. Với chúng tôi, ý nghĩa không nằm ở giải thưởng mà ở việc năng lực của một nhà bán lẻ Việt, từ tổ chức nguồn hàng đến phát triển sản phẩm được ghi nhận. Lợi thế dài hạn là mạng lưới, dữ liệu thị trường, quan hệ với nhà cung cấp và niềm tin của khách hàng tích lũy qua thời gian.

* Co.opmart vừa giữ khách cũ, vừa tiếp cận thế hệ người tiêu dùng mới như thế nào?

- Chúng tôi không cho rằng phải lựa chọn một trong hai. Khách hàng trẻ hay khách gắn bó nhiều năm đều cần hàng hóa tốt, an toàn, giá hợp lý và mua sắm thuận tiện; khác biệt nằm ở cách họ tiếp cận. Do đó, việc làm mới bộ nhận diện Co.opmart năm 2026 không chỉ là thay logo, hình ảnh. Phía sau phải là thay đổi không gian, bố trí ngành hàng, dịch vụ, thanh toán và kết nối giữa mua trực tiếp với trực tuyến.

Dữ liệu cũng trở thành năng lực cốt lõi. Nếu trước đây nhà bán lẻ chủ yếu nhìn vào doanh số đã bán, thì ngày nay phải đọc được nhu cầu sắp hình thành: khu vực nào đang tăng sức mua, nhóm hàng nào thay đổi, khách muốn nhận hàng bằng cách nào. Dữ liệu phải đi ngược trở lại chuỗi cung ứng để quyết định chúng tôi mua gì, mua bao nhiêu...

* Bình ổn thị trường, tiêu dùng xanh, thực phẩm an toàn và chia sẻ cộng đồng đã gắn với Saigon Co.op nhiều năm. Những giá trị này đóng vai trò thế nào trong việc tạo nên bản sắc Co.opmart?

- Giá trị của một thương hiệu bán lẻ không chỉ nằm ở doanh thu hay số điểm bán, mà còn ở những gì doanh nghiệp tạo ra cho người tiêu dùng và cộng đồng.

Với Saigon Co.op, trách nhiệm đó đi vào chính hoạt động kinh doanh: giữ nguồn hàng, bình ổn giá khi thị trường biến động; kết nối hàng Việt với người tiêu dùng; kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm; thúc đẩy giỏ hàng xanh hơn, sạch hơn, an toàn hơn. Các chương trình Tiêu dùng xanh, Tick xanh trách nhiệm, Siêu thị 0 đồng hay bán hàng lưu động đều xuất phát từ tinh thần đó. Điều quan trọng không phải có bao nhiêu chương trình, mà là tạo được giá trị xuyên suốt: kinh doanh gắn với sức khỏe người tiêu dùng, lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững của thị trường.

* Sau 30 năm, mục tiêu quan trọng nhất của Co.opmart trong chặng đường tiếp theo là gì?

- Là giữ niềm tin nhưng phải tạo thêm giá trị mới từ niềm tin ấy. 30 năm là tài sản, không phải “quyền được lựa chọn”. Thế hệ khách hàng mới sẽ lựa chọn bằng chất lượng, giá cả, sự thuận tiện, công nghệ và trải nghiệm mà họ nhận được hôm nay.

Nếu 30 năm đầu là hành trình đưa Co.opmart trở thành địa chỉ mua sắm quen thuộc, thì tiếp theo phải chuyển sự quen thuộc thành năng lực cạnh tranh mới. Thị trường và người tiêu dùng thay đổi thì Co.opmart phải thay đổi, giá trị cần giữ là trách nhiệm với từng giỏ hàng và niềm tin của khách hàng.

MINH XUÂN thực hiện