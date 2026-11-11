Giá vàng nhẫn 9999 chiều 11-11 giảm gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước đầu giờ chiều 11-11 lao dốc, dù giá vàng thế giới có nhịp phục hồi. Trong đó, giá vàng nhẫn 9999 tại một doanh nghiệp giảm đến 1,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Cụ thể, khoảng 13 giờ, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 135,2 triệu đồng/lượng mua vào và 139,2 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối giờ chiều qua.

Công ty SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn 9999 xuống 135,3 triệu đồng/lượng mua vào và 139,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn 9999 được niêm yết ở mức 134,7 triệu đồng/lượng mua vào và 138,9 triệu đồng/lượng bán ra. Mức này giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Đối với vàng miếng SJC, Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn DOJI cùng giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chiều qua. Mức giá niêm yết 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên Kitco khoảng 13 giờ ngày 11-11 (giờ Việt Nam) ở mức 4.056,8 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện nay, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán ra trong nước khoảng 12,7-13,3 triệu đồng/lượng.

Trước khi phục hồi trên thị trường châu Á hôm nay, giá vàng thế giới đã giảm hơn 100 USD/ounce phiên ngày 10-11. Động thái này xảy đến sau khi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất mạnh hơn trong tháng 12.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,6% của tháng 9 nhưng cao hơn dự báo 0,3% của các nhà kinh tế trong khảo sát của Reuters.

Sau khi dữ liệu được công bố, theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch nâng khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 lên 100%, từ mức 84% của phiên trước.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất mạnh hơn và duy trì lãi suất cao lâu hơn đã thúc đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Diễn biến này gây bất lợi cho vàng, bởi kim loại quý không sinh lãi và được định giá bằng USD, khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng tăng lên khi lãi suất và lợi suất trái phiếu đi lên.

NHUNG NGUYỄN