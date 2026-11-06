Xử nghiêm doanh nghiệp không giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm

Ngày 6-11, Bộ Xây dựng đã đề nghị các đơn vị chuyên ngành và sở xây dựng các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm.

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Theo Bộ Xây dựng, sau một số kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây, giá nhiên liệu trong nước nhìn chung có xu hướng giảm. Công tác quản lý, điều hành giá cước vận tải cần tiếp tục được các cơ quan chức năng quan tâm, triển khai đồng bộ và quyết liệt.

Theo đó, các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra việc kê khai giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các đơn vị kinh doanh vận tải. Trong đó, cần tập trung kiểm tra những doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian trước đây nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện điều chỉnh giảm, mặc dù giá nhiên liệu đã đi xuống.

Bộ Xây dựng yêu cầu, các địa phương, đơn vị tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng không điều chỉnh giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm. Các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định.

MINH ANH