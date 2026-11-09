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Lý do Phú Quốc thiếu xăng cục bộ hai ngày cuối tuần qua

SGGPO

Chiều 9-11, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc có báo cáo nhanh gửi UBND đặc khu về tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

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Trên mạng xã hội người dân ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) phản ánh thông tin có cây xăng đóng cửa tạm nghỉ và tình trạng thiếu xăng. Ảnh: FBBĐ

Theo đó, cơ quan này cho biết qua nắm tình hình, chiều 8-11 xảy ra tình trạng thiếu hụt xăng tại một số kho và cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 4 cửa hàng báo hết xăng E10.

Lý giải từ hai nhà cung ứng cho thấy các cửa hàng đăng ký lượng mua ngày thứ bảy và chủ nhật ít hơn ngày thường. Do đó, nhà cung ứng chỉ cung cấp đủ theo nhu cầu đăng ký. Đến chiều 8-11, bốn cửa hàng bán lẻ báo hết xăng nhưng nhà cung ứng không thể cung ứng vì ngày chủ nhật không xuất kho, phải chờ đến sáng thứ hai (ngày 9-11).

Sáng 9-11, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc kiểm tra và ghi nhận các cửa hàng kinh doanh xăng dầu cơ bản đã có xăng cung ứng ra thị trường.

"Để tránh tình trạng thiếu hụt nguồn xăng dầu trong thời gian tới, các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và cửa hàng kinh doanh xăng dầu cam kết chủ động trao đổi thông tin về tồn kho, nhu cầu và kế hoạch giao nhận. Từ đó, các đơn vị kịp thời có phương án điều tiết, hỗ trợ nguồn hàng, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt như vừa qua", Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc đề nghị.

Cùng ngày, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang báo cáo Sở Công Thương về tình hình thiếu xăng tại đặc khu Phú Quốc trong hai ngày cuối tuần qua.

Kết quả xác minh của Chi cục QLTT cho thấy tình trạng khan hiếm chỉ xảy ra cục bộ tại một số cửa hàng. Nguyên nhân chủ yếu do có thông tin giảm giá nên các cửa hàng chủ động không nhập hoặc giảm lượng nhập. Bên cạnh đó, khi thiếu hàng cục bộ, tâm lý hoang mang khiến người dân đổ xô đi mua.

Chi cục QLTT tỉnh An Giang cũng xác định cơ chế vận hành của các công ty phân phối còn hạn chế. Đơn vị phân phối không cung cấp kịp thời theo nhu cầu phát sinh của doanh nghiệp, nhất là ngày cuối tuần.

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Châu Hào

Từ khóa

Phú Quốc Thiếu xăng hai ngày cuối tuần Phòng Kinh tế - Hạ tầng đặc khu Phú Quốc

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