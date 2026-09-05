Ga Sài Gòn mở bán 300.000 vé tàu Tết Đinh Mùi 2027

Từ 8 giờ ngày 5-9, ga Sài Gòn mở bán khoảng 300.000 vé tàu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Hành khách mua vé trực tiếp ở ga Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo kế hoạch, thời gian vận tải Tết kéo dài từ ngày 23-1 đến 25-2-2027 (nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Trong dịp này, ngành đường sắt vận dụng 57 đoàn tàu với tổng số hơn 800 toa xe.

Trên tuyến Bắc - Nam duy trì 7 đôi tàu Thống Nhất chạy hàng ngày gồm SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE23/SE24; đồng thời chạy tăng cường 2 đôi TN3/4 và TN5/6 giữa Hà Nội - TPHCM.

Ngoài ra, 11 đôi tàu khu đoạn được tổ chức trên nhiều tuyến như Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đà Nẵng, Huế - Đà Nẵng, TPHCM - Đà Nẵng, TPHCM - Quy Nhơn, TPHCM - Nha Trang và TPHCM - Phan Thiết. Một số đoàn tàu tăng cường được khai thác trên các tuyến TPHCM - Vinh, TPHCM - Quảng Ngãi và Nha Trang - TPHCM.

Trong thời gian nghỉ Tết từ ngày 5 đến 8-2-2027 (29 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết), căn cứ nhu cầu thực tế, các đôi tàu sẽ được tổ chức thêm để phục vụ người dân du xuân, như từ TPHCM đi Đà Nẵng, Tam Kỳ, Diêu Trì, Nha Trang; Hà Nội đi Vinh và ngược lại.

Hành khách chờ mua vé tàu. Ảnh: QUỐC HÙNG

Hành khách có thể mua vé qua các website chính thức của ngành đường sắt như dsvn.vn⁠, vetau.com.vn⁠, vetauonline.vn⁠ và giare.vetau.vn⁠; tại các nhà ga, đại lý, điểm bán vé chính thức hoặc qua các ứng dụng, ví điện tử và ứng dụng ngân hàng. Tổng đài bán vé ga Sài Gòn: 1900 1520; ga Hà Nội: 1900 0109. Mỗi khách hàng được đặt tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Để kích cầu, nhiều chính sách giảm giá được áp dụng trong dịp Tết. Hành khách mua vé xa ngày từ 10 ngày trở lên, đi cự ly trên 900km được giảm 5%-20% tùy đoàn tàu và thời điểm. Vé khứ hồi được giảm 5% cho lượt về; vé tập thể từ 11 người được giảm 2%-12%; sinh viên được giảm 10%-20%.

Trong các đợt cao điểm, phí trả vé là 30% giá vé và hành khách phải thực hiện trả vé trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ đối với vé cá nhân, 48 giờ đối với vé tập thể. Ngoài cao điểm, phí đổi vé cá nhân là 5%; phí trả vé cá nhân từ 10%-20% tùy thời gian.

Để tránh mua vé giả, hành khách có thể truy cập website Đường sắt Việt Nam⁠, chọn mục “Kiểm tra vé” và nhập đầy đủ thông tin theo hướng dẫn.

Đáng chú ý, từ ngày 10-7-2026, thẻ lên tàu không còn hiển thị giá vé. Hành khách muốn kiểm tra lại giá vé đã mua có thể tra cứu thông qua hóa đơn điện tử tại cổng tra cứu hóa đơn điện tử⁠.

QUỐC HÙNG - KIÊN CƯỜNG