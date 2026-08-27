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Mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi từ ngày 30-8

SGGPO

Ngày 27-8, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cho biết, vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM sẽ được mở bán từ ngày 30-8.

Chương trình bán vé tàu tết năm nay được chia làm hai giai đoạn nhằm giảm tải cho hệ thống và ưu tiên các tổ chức người lao động. Giai đoạn đầu, ngành đường sắt ưu tiên bán vé dành cho các đơn vị, tập thể như lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, công ty...

Các chi nhánh vận tải trên toàn quốc sẽ tiếp nhận danh sách đăng ký mua vé tập thể của đối tác, doanh nghiệp cho đến trước 14 giờ ngày 28-8. Thời gian tổ chức mở bán vé tập thể từ 10 giờ ngày 30-8 đến hết ngày 4-9.

Sau đó, vé tàu sẽ được mở bán rộng rãi cho hành khách cá nhân. Thời gian bắt đầu từ 8 giờ ngày 5-9. Hành khách có thể linh hoạt đặt chỗ qua hệ thống website trực tuyến của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (dsvn.vn), các ứng dụng đặt vé tàu hỏa trên thiết bị di động hoặc mua trực tiếp tại hệ thống các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý chính thức của ngành đường sắt.

Để hạn chế tối đa tình trạng đầu cơ và đảm bảo cơ hội tiếp cận công bằng cho mọi người dân, mỗi khách hàng khi đặt chỗ và mua vé qua các kênh trực tuyến hoặc trực tiếp mỗi lần mua không quá 10 vé cho một chiều.

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