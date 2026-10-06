“Chắp cánh tuổi thơ” đưa trẻ em vào thế giới diệu kỳ

Chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” diễn ra lúc 16 giờ ngày 10-10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nghệ sĩ nhí và các đơn vị nghệ thuật.

“Chắp cánh tuổi thơ”- chương trình nghệ thuật thiếu nhi do báo Nhân dân tổ chức. Ảnh NGỌC THÚY

Chiều 6-10, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân giới thiệu chương trình “Chắp cánh tuổi thơ” với chủ đề “Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ”. Chương trình dành cho thiếu nhi và gia đình, tổ chức, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tại lễ công bố, ông Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, cho rằng việc chăm lo cho thiếu nhi cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội. “Bằng thế mạnh của báo chí, văn hóa và nghệ thuật, Báo Nhân Dân mong muốn góp thêm những sản phẩm lành mạnh, giàu tính giáo dục và nhân văn, phù hợp với nhu cầu và cách tiếp nhận của các em”, ông Quế Đình Nguyên chia sẻ.

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên chia sẻ về chương trình. Ảnh: NGỌC THÚY.

Chương trình gồm 3 phần: “Miền ký ức”, “Vườn rừng diệu kỳ” và “Bầu trời ước mơ”. Từ những hình ảnh quen thuộc như mái trường, khăn quàng đỏ, cánh đồng, hạt gạo, câu chuyện mở sang thế giới thiên nhiên rồi đến những câu hỏi về ước mơ và cách theo đuổi ước mơ. “Trang giấy diệu kỳ” là hình ảnh xuyên suốt chương trình.

Chương trình kết hợp âm nhạc, xiếc, rối, vũ đạo, hoạt cảnh và trình chiếu, đồng thời để trẻ em tham gia trực tiếp vào một số phần biểu diễn.

Ê kíp tham gia chương trình. Ảnh: NGỌC THÚY

Chương trình có sự tham gia của Hoàng Bách, LyLy, Izara Thiên Nga, Phương Thảo cùng dàn nghệ sĩ nhí. NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long sẽ giao lưu với khán giả. Nguyễn Ngọc Phát (Phát Freestyle), người 4 lần liên tiếp vô địch bóng đá nghệ thuật Việt Nam, cũng góp mặt.

Trước giờ diễn, các em có thể tham gia “Hành trình tuổi thơ” tại sảnh Trung tâm Hội nghị quốc gia, với các hoạt động gồm trò chơi, đố vui, chụp ảnh, viết điều ước và gấp máy bay giấy...

Trailer giới thiệu về chương trình. Ảnh: BTC cung cấp

“Chắp cánh tuổi thơ” do Báo Nhân Dân tổ chức, Công ty TNHH Du lịch và sự kiện Tachudu thực hiện và được livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Nhân Dân.

VĨNH XUÂN