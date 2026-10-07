Đặng Ngọc Anh làm mới các ca khúc về Hà Nội bằng nhạc thính phòng

Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ca sĩ trẻ Đặng Ngọc Anh, Quán quân dòng thính phòng Tiếng hát Hà Nội 2024, vừa ra mắt dự án âm nhạc đầu tay, làm mới những ca khúc về Hà Nội bằng góc nhìn và cảm xúc của thế hệ trẻ.

Hình ảnh trong MV về Hà Nội. Ảnh: THÚY THẢO

Dự án gồm 8 tác phẩm về Hà Nội, trong đó có Nhớ về Hà Nội, Hà Nội đêm mùa đông, Hướng về Hà Nội, Bài ca Hà Nội... Đây là những ca khúc đã gắn liền với nhiều thế hệ khán giả, đặt ra thử thách lớn với một giọng ca 22 tuổi khi lựa chọn thể hiện bằng phong cách thính phòng.

Đối mặt với những tác phẩm đã đi cùng năm tháng, áp lực là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, thay vì lùi bước, Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 lựa chọn "thổi" vào đó sức sống mới của thế hệ mình. Nữ ca sĩ bộc bạch: “Tôi tin cảm xúc của Gen Z sẽ mang đến một làn gió mới, chuẩn mực thính phòng vẫn được giữ vững, nhưng tâm hồn âm nhạc sẽ chạm tới khán giả trẻ tự nhiên hơn”.

Nhận xét về sự trưởng thành này, PGS-TS Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, nhận xét: “Tôi rất bất ngờ vì sản phẩm không hề non nớt như tuổi đời của bạn, chất lượng nghệ thuật cao từ hình ảnh, âm nhạc, quay phim... cho thấy sự định hướng kỹ càng từ người thầy và ê-kíp”.

Ca sĩ trẻ Đặng Ngọc Anh với sản phẩm âm nhạc về Hà Nội. Ảnh: THÚY THẢO

Bên cạnh các tác phẩm quen thuộc, dự án nổi bật với ca khúc Sau những ngày yêu xa do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác phần nhạc, Hà Quang Minh viết lời, dành riêng cho Ngọc Anh.

Tác phẩm được dàn dựng theo phong cách giao hưởng thính phòng. MV sử dụng công nghệ 3D và trí tuệ nhân tạo (AI) để tái hiện không gian Hà Nội xưa như phố cổ, tháp Hòa Phong, nhà ga Hà Nội.

Đạo diễn Việt Đặng cho biết ê-kíp chọn công nghệ nhằm tái tạo không gian ký ức, đồng thời giúp nữ ca sĩ tập trung vào diễn xuất nội tâm. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đánh giá việc một ca sĩ trẻ chủ động đặt sáng tác mới cho dòng thính phòng là lựa chọn vô cùng đáng trân trọng.

Đặng Ngọc Anh sinh năm 2004 tại Hà Nội, hiện là sinh viên năm cuối Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Sau Giải nhất Tiếng hát Hà Nội 2024, cô chọn tiếp tục dấn thân với dòng nhạc thính phòng hàn lâm. Dự án phát hành trong những ngày tháng 10 này, như một lời khẳng định về hành trình tiếp nối những giai điệu Thủ đô bằng tiếng nói nghệ thuật của thế hệ trẻ.

VĨNH XUÂN