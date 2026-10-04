Khán giả đội mưa thưởng thức Nhạc hội “Dân chơi dân ca” của Phương Mỹ Chi

Tối 3-10, ca sĩ Phương Mỹ Chi tổ chức nhạc hội "Dân chơi dân ca" tại Sân Bóng đá Tao Đàn (phường Bến Thành, TPHCM). Dù mưa lớn, hơn 5.000 khán giả vẫn không bỏ lỡ các tiết mục đặc sắc.

Nhạc hội “Dân chơi dân ca” của Phương Mỹ Chi

Trong đêm diễn, Phương Mỹ Chi mời các nghệ sĩ khách mời góp mặt: Phương Thanh, Đại Nghĩa, Kay Trần, Shiki, Bảo Định… cùng mang đến những tiết mục trình diễn thăng hoa. Trong đó, Đại Nghĩa đảm nhận vai trò người dẫn chuyện xuyên suốt nhạc hội.

Những giai điệu rực rỡ trong album Dân chơi dân ca được nữ ca sĩ diễn live vô cùng sống động, trẻ trung và tràn đầy màu sắc. Nhạc hội được xây dựng như một không gian văn hóa hiện đại, nơi chất liệu dân ca quen thuộc được thổi vào luồng gió mới bằng cách kể chuyện gần gũi với khán giả trẻ.

Cô cũng khiến khán giả mãn nhãn với tiết mục Thử lòng quân tử, 5.000 khán giả cùng hòa giọng trong đoạn xoan cổ Xin huê đố huê. Phương Mỹ Chi còn mời Đoàn Hò Bã Trạo Long Minh Ban (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) trong tiết mục Dắt anh chơi hội, tiết mục được đầu tư hoành tráng, lấy cảm hứng từ Lễ hội Nghinh ông. Trong tiết mục Thiên đường với người thương, diễn viên Bảo Định xuất hiện cùng Phương Mỹ Chi tái hiện “đám cưới triệu view” ngay tại sân khấu nhạc hội.

Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống

Tiết mục "Thiên đường với người thương"

Đặc biệt, Phương Mỹ Chi có những màn kết hợp đặc sắc với NSƯT Trinh Trinh, Shiki trình diễn Liễu yếu đào tơ lấy cảm hứng từ văn hóa cải lương tuồng cổ; hay cùng ca sĩ Phương Thanh mang đến sân khấu bùng nổ với thể loại Rock trong tiết mục Xây xẩm và Rock hạt gạo; và màn đối đáp âm nhạc thú vị cùng Kay Trần trong ca khúc Ưng cái bụng.

Phương Mỹ Chi cho biết một phần lợi nhuận từ đêm nhạc sẽ được đóng góp cho các hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ngoài ra, cô cũng công bố Nhạc hội Dân chơi dân ca Day 2 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7-11 tới.

TIỂU TÂN