Quán nhà Haha ra mắt, lan tỏa ẩm thực và bản sắc làng quê Việt

Tiếp nối thành công từ Gia Đình Haha , chương trình truyền hình thực tế mới mang tên Quán Nhà Haha vừa chính thức ra mắt tối 6-10.

Bài hát chủ đề chương trình với tên gọi "Giữa tình người bao la" được dàn nghệ sĩ trình diễn, ra mắt khán giả

Theo nhà sản xuất YeaH1, chương trình hứa hẹn tạo nên làn sóng "du lịch cộng đồng" mạnh mẽ, viết tiếp câu chuyện tình người bình dị, tôn vinh văn hóa bản địa và tạo nên sự gắn kết cộng đồng thông qua những trải nghiệm độc đáo.

Chương trình tiếp tục quy tụ 5 gương mặt là Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh cùng sự đồng hành của các gia đình người dân địa phương và khách mời qua mỗi chặng.

Quán Nhà Haha đưa dàn nghệ sĩ đến những làng quê giàu tiềm năng du lịch cộng đồng để mở quán ăn, vận hành homestay/farmstay và trực tiếp phục vụ người dân bản địa lẫn du khách. Tại mỗi chặng dừng chân, các thành viên sẽ hòa nhập vào đời sống nông thôn: từ cuốc đất, gieo trồng, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản cho đến sơ chế nguyên liệu, lên thực đơn, đứng bếp nấu nướng.

Các anh tài từ gia đình Anh trai vượt ngàn chông gai đến chúc mừng đồng đội

Nhà sản xuất cho biết Quán Nhà Haha đặt mục tiêu lan tỏa giá trị bền vững bằng việc lấy hương vị ẩm thực làm trọng tâm trải nghiệm. Chương trình đồng hành cùng bà con hoàn thiện mô hình dịch vụ lưu trú và ẩm thực, qua đó gieo trồng hạt giống sinh kế, tạo dựng nguồn thu nhập lâu dài. Còn khán giả sẽ không chỉ "xem để thèm" mà còn có thể trực tiếp đặt mua đặc sản địa phương, đặt tour du lịch hoặc tham gia vào nhiều hoạt động thiết thực khác giúp thúc đẩy kinh tế địa phương và giữ lửa nghề truyền thống.

Tập đầu tiên Quán Nhà Haha sẽ lên sóng lúc 20 giờ 30 thứ Bảy, ngày 17-10 và định kỳ phát sóng vào khung giờ này hàng tuần trên VTV3, kênh YouTube Yeah1 Show và ứng dụng Mango+.

TIỂU TÂN