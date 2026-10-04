Truyền thuyết Mai An Tiêm hút khán giả bằng thể loại nhạc kịch

Từ truyền thuyết quen thuộc về Mai An Tiêm, ê-kíp thực hiện đã tạo nên một tác phẩm sân khấu mang ngôn ngữ nhạc kịch Broadway (Mỹ), mở ra cuộc đối thoại mới với di sản Việt.

Tối 3-10, tác phẩm nhạc kịch Sự tích quả dưa hấu chính thức ra mắt khán giả tại Nhà hát Thành phố (số 7, Công trường Lam Sơn, phường Sài Gòn).

Qua cách dàn dựng của đạo diễn, biên đạo múa người Mỹ Spencer Liff, phó đạo diễn Lê Hoàng Giang, phó biên đạo Nguyễn Tấn Lộc, câu chuyện truyền thuyết Mai An Tiêm được tái hiện bằng hành trình trưởng thành trong nhận thức: từ chỗ chỉ tin vào sức mình, Mai An Tiêm dần mở lòng, học cách tin cậy và nhận ra mình không đơn độc. Đó là góc nhìn của một đạo diễn nước ngoài khi tiếp cận truyền thuyết dân gian Việt Nam.

Khung cảnh làng quê được thể hiện rất đẹp trong vở nhạc kịch "Sự tích quả dưa hấu". Ảnh: THANH HIỆP

Spencer Liff không xem câu chuyện như một chất liệu lạ để trình diễn, mà tìm trong đó những cảm xúc có thể chia sẻ với khán giả ở nhiều nền văn hóa: khi bị tước đoạt mọi thứ, con người sẽ lựa chọn tuyệt vọng hay nuôi giữ hy vọng; giữa nghịch cảnh, tình yêu thương và niềm tin có thể giúp ta bước tiếp ra sao?

Kịch bản do Nicole Jones-Dion cùng phần âm nhạc do Doug Katsaros đảm nhận được xây dựng thành hai hồi, với các ca khúc như: Truyền qua Dưa Hấu, Mẹ dạy con lắng tai nghe, Ước muốn trong ta, Sóng gió biển khơi, Khoảnh khắc với thiên nhiên và liên khúc Đất Âu Lạc. Những tiết mục được sắp xếp để đẩy câu chuyện phát triển, đồng thời bộc lộ nội tâm nhân vật và mở rộng không gian sân khấu.

Ca sĩ Myra Trần (Trần Minh Như) cuốn hút người xem với vai công chúa Mỹ Linh. Ảnh: THANH HIỆP

Âm nhạc là điểm nhấn với phần sáng tác của nhạc sĩ quốc tế kết hợp cùng nghệ sĩ Việt. Dàn nhạc kết hợp piano, guitar điện, guitar nylon, violin, sáo và sáo trúc... tạo sức hút với người xem.

Vở nhạc kịch có sự tham gia của các diễn viên: Huỳnh Kiến An (vua Hùng), Denis Đặng (Mai An Tiêm), Myra Trần (công chúa Mỹ Linh), Tam Hoàng (phú thương), Trương Bảo Như (Vi Huyền Bí), Trọng Nhân (hoàng tử Khang)...

Vở nhạc kịch Sự tích quả dưa hấu tiếp tục được biểu diễn vào tối 4-10 tại Nhà hát Thành phố.

THANH HIỆP