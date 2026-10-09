Trước ngày khởi chiếu tại Việt Nam, phim điện ảnh Án mạng xém hoàn hảo được phía Thái Lan mua bản quyền làm lại (remake), dự kiến có sự tham gia của Engfa Waraha, Luke và Mimi Ruethaiphat.

Thông tin được giám đốc sản xuất Lương Trung Tín chia sẻ tại buổi ra mắt phim ở TPHCM tối 8-10. Theo ông Tín, việc tác phẩm được mua bản quyền làm lại là niềm vui của ê-kíp, đồng thời mở thêm cơ hội đưa nội dung do người Việt sáng tạo đến với khán giả quốc tế.

Đoàn phim Án mạng xém hoàn hảo tại sự kiện công chiếu chính thức. Ảnh: ĐPCC

Ba diễn viên Thái Lan Engfa Waraha, Luke và Mimi Ruethaiphat cũng có mặt tại sự kiện. Theo thông tin được giới thiệu, đây là ba gương mặt đảm nhận vai chính trong phiên bản Thái Lan.

Diễn viên Trịnh Tú Trung cho biết kịch bản phiên bản Thái Lan đang được xây dựng. Anh cũng gợi mở khả năng Anh Tú Atus và DJ Mie, hai diễn viên chính của bản Việt, sẽ xuất hiện trong phiên bản Thái Lan hoặc trong phần 2 của phim.

Hoa hậu, diễn viên Thái Lan Engfa Wahara có mặt tại sự kiện công chiếu. Ảnh: ĐPCC

Buổi ra mắt quy tụ đạo diễn Đức Nguyễn, giám đốc sản xuất Lương Trung Tín cùng các diễn viên Anh Tú Atus, DJ Mie, Vũ Ngọc Anh, Huy Khánh, Thùy Giang, Long Đẹp Trai, Trịnh Tú Trung, Lương Gia Huy… Nhiều nghệ sĩ đến dự như NSƯT Công Ninh, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Vân Trang, Trần Bảo Sơn, Oanh Kiều, Song Luân, Rhyder, Quang Trung…

Ninh Dương Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát. Ảnh: ĐPCC

Án mạng xém hoàn hảo là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Đức Nguyễn, hiện thực hóa ước mơ anh ấp ủ từ lâu.

Anh Tú Atus - nam chính của phim xuất hiện nổi bật. Ảnh: ĐPCC

Phim xoay quanh Trinh (DJ Mie), một TikToker chuyên nội dung ngôn tình có hàng triệu lượt xem. Tỉnh dậy giữa phim trường lạnh lẽo trong tình trạng đau đầu, mất trí nhớ, Trinh phát hiện thi thể Yến (Vũ Ngọc Anh), tình địch đang bị cô nghi ngờ quan hệ mờ ám với diễn viên Khang (Ma Ran Đô).

Đại (Anh Tú Atus) được Trinh thuê theo dõi nghi vấn ngoại tình. Khi lẻn vào giúp cô, anh vấp ngã, để lại dấu vân tay trên thi thể và bị bảo vệ bắt quả tang. Từ đây, cả hai liên tiếp đối mặt với những tình huống oái oăm.

Phim chính thức khởi chiếu ngày 9-10 tại các rạp trên toàn quốc.

HẢI DUY