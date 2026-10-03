Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: BTC

Chung kết cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tại Hải Phòng tối 2-10. Đêm thi có sự tham gia của 30 người đẹp. Các thí sinh trải qua phần thi: hô tên, trình diễn trang phục bikini, dạ hội, thi ứng xử.

Chung cuộc, Nguyễn Quỳnh Anh - người đẹp từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024, trở thành Tân hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026. Sau danh hiệu này, cô có cơ hội đến với đấu trường Miss Universe 2026 tại Puerto Rico vào tháng 11 tới đây.

Khoảnh khắc đăng quang của Tân hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh. Ảnh: BTC

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999 tại Hà Nội, cao 1,75m. Cô từng theo học ngành Quản trị nhân lực tại Đại học Công đoàn Hà Nội và Cao đẳng Du lịch Sài Gòn. Quỳnh Anh từng giành giải Á quân The Face Vietnam 2018, Quán quân Supermodel Me 2021.

Các danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về các người đẹp: Trịnh Mỹ Anh, Emma Maria Fernandez Le (Emma Lê), Nguyễn Diệu Huyền (rapper Pháo), Trịnh Thị Hồng Đăng.

Top 5 Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, ban tổ chức trao các giải thưởng phụ: Người đẹp áo dài (Trịnh Mỹ Anh); Người đẹp có gương mặt khả ái (Emma Lê); Người đẹp truyền thông (Bùi Thị Mai Hương); Người đẹp du lịch (Hoàng Như Mỹ); Người đẹp tài năng (rapper Pháo); Người đẹp trang phục bikini (Hoàng Như Mỹ); Người đẹp nhân ái (Nguyễn Thị Hảo); Người đẹp được yêu thích nhất (rapper Pháo); Người đẹp thể thao (Phạm Thị Minh Huệ); Người đẹp thời trang (MLee); Người đẹp trang phục dạ hội (rapper Pháo)…

TIỂU TÂN