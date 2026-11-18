Từ 121 công trình tham dự Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2025, ban tổ chức đã xét chọn 42 công trình tiêu biểu để trao giải, gồm 6 giải nhất, 10 giải nhì, 13 giải ba và 13 giải khuyến khích.

Tối 17-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Bộ KH-CN, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (Giải thưởng VIFOTEC) năm 2025.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ VIFOTEC, tham dự sự kiện.

Các đại biểu tham dự lễ trao Giải thưởng VIFOTEC năm 2025 tại Hà Nội, tối 17-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại buổi lễ, GS-VS Châu Văn Minh, Chủ tịch VUSTA, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC, nhấn mạnh, qua 30 năm hình thành và phát triển kể từ năm 1995, Giải thưởng VIFOTEC đã khẳng định uy tín, vị thế trong giới trí thức Việt Nam. Giải thưởng không chỉ tôn vinh những thành tựu nghiên cứu xuất sắc mà còn thể hiện vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức KH-CN, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

GS-VS Châu Văn Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VIẾT CHUNG

Năm 2025, từ 121 công trình tham dự, ban tổ chức đã xét chọn 42 công trình khoa học tiêu biểu có giá trị thực tiễn cao để trao giải, gồm: 6 giải nhất (80 triệu đồng/giải), 10 giải nhì (60 triệu đồng/giải), 13 giải ba (40 triệu đồng/giải) và 13 giải khuyến khích (20 triệu đồng/giải).

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trao giải nhất cho các tác giả đoạt Giải thưởng VIFOTEC 2025. Ảnh: VIẾT CHUNG

6 công trình đoạt giải nhất Giải thưởng VIFOTEC 2025 gồm:

1. Công trình “Nghiên cứu và tích hợp một số hệ thống đặc biệt cho xe chiến đấu bộ binh XCB-01” của Đại tá, PGS-TS Nguyễn Thanh Tiên và các cộng sự Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự (Tổng Cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng).

2. Công trình “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nghiền khô đá phiến sét siêu mịn trong sản xuất gạch Cotto (men) – Granite tiết kiệm năng lượng” của Anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu và các cộng sự Công ty cổ phần Gốm Đất Việt, TP Quảng Ninh.

Các tác giả có công trình đoạt giải nhì Giải thưởng VIFOTEC 2025. Ảnh: VIẾT CHUNG

3. Công trình “Nghiên cứu phát triển Platform và chế thử mẫu đầu tự dẫn quang điện tử cho tên lửa đối hạm cận âm” của Trung tá, TS Trần Tiến Hải và các cộng sự Tổng Công ty Hàng không vũ trụ Viettel (Tập đoàn Viettel, Bộ Quốc phòng).

4. Công trình “Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu nền polymer đa lớp sử dụng trong ngành in bảo an - Ứng dụng tại nhà máy Công nghệ cao Polymer Q&T” của kỹ sư Lương Ngọc Anh và các cộng sự, Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T, TP Hà Nội.

Các tác giả có công trình nhận giải ba Giải thưởng VIFOTEC năm 2025. Ảnh: VIẾT CHUNG

5. Công trình “Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp lên men bán khô tốc độ nhanh để xử lý, tái chế rác thải sinh hoạt hữu cơ theo hướng kinh tế tuần hoàn” của cử nhân Nguyễn Phúc Thành và các cộng sự - Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường Thăng Long, TP Hà Nội.

6. Công trình “Xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất lúa phát thải thấp ở Việt Nam” của TS Lê Văn Tri và các cộng sự - Viện Khoa học Công nghệ sinh học và Môi trường, HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Phú Hưng, TP Hà Nội.

Các tác giả có công trình nhận giải khuyến khích Giải thưởng VIFOTEC năm 2025. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi lễ, thay mặt ban tổ chức, Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định đã phát động Giải thưởng VIFOTEC năm 2026.

TRẦN BÌNH