Từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Tâm thần TPHCM ghi nhận hơn 33.200 lượt người bệnh dưới 18 tuổi đến thăm khám. Không ít người bệnh là học sinh, trẻ vị thành niên phải sống chung với rối loạn lo âu vì những áp lực từ học tập, gia đình và không gian mạng.

Tổn thương âm ỉ

Tại phòng khám của Bệnh viện Tâm thần TPHCM, một nữ sinh THPT nhợt nhạt tâm sự với bác sĩ về chuỗi ngày căng thẳng. Là học sinh giỏi nhiều năm, em được gia đình tự hào và kỳ vọng vào một tương lai rực rỡ. Cú sốc ập đến khi em không đoạt được giải thưởng cao trong một kỳ thi.

Học sinh, sinh viên đến khám và điều trị tâm lý tại Bệnh viện Tâm thần TPHCM. Ảnh: GIAO LINH

“Em mất ngủ liên miên sau kỳ thi ấy. Em không muốn gặp ai, chỉ nằm trong phòng khóc vì thấy mình vô dụng, kém cỏi”, nữ sinh kể. Đó là những tổn thương âm ỉ bên trong nhưng không ai hay biết, vì em vẫn tươi cười đến trường và vui vẻ với gia đình. Chỉ đến khi nữ sinh xuất hiện ý nghĩ không muốn sống nữa, người thân mới nhận ra mức độ nguy hiểm.

ThS-Bác sĩ CK2 Chu Thị Dung, Phó Giám đốc Bệnh viện tâm thần TPHCM, trăn trở, đó chỉ là một trong số rất nhiều trẻ vị thành niên bị rối loạn lo âu và trầm cảm được can thiệp y tế.

Bác sĩ Dung chia sẻ về việc từng điều trị một nữ sinh trung học tại TPHCM bị bạo hành tinh thần và có ý định tự sát. Xuất phát từ mâu thuẫn bạn bè, em bị cô lập, tẩy chay ở lớp, bị xúc phạm “là đứa không có cha”. Dù phụ huynh và nhà trường can thiệp, nhưng tình hình không cải thiện.

Một bạn học khuyên em giải tỏa bằng cách dùng vật nhọn làm đau bản thân mà không nhận thức mức độ nguy hiểm. Tại Bệnh viện Tâm thần TPHCM, kết quả chẩn đoán cho biết em bị rối loạn lo âu mức độ 4 và trầm cảm nặng. Trải qua 5 tháng điều trị bằng thuốc, điều trị tâm lý và được chuyển sang lớp mới, nữ sinh mới thoát khỏi “bóng ma” tâm lý.

Theo thống kê tại Bệnh viện Tâm thần TPHCM, trong 10 tháng đầu năm 2026 có hơn 240.000 lượt người đến thăm khám. Trong số này, có 33.200 người dưới 18 tuổi, chiếm hơn 13%.

Trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn thích ứng, rối loạn giấc ngủ là những vấn đề phổ biến nhất. Số liệu từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cũng ghi nhận, khoảng 1/5 thanh thiếu niên Việt Nam gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, nổi bật là lo âu và trầm cảm.

Không để người trẻ “tự xử” tiêu cực

Một khảo sát của Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục TPHCM trên 409 học sinh (từ 12-18 tuổi) cho thấy, có đến 38,5% học sinh vượt ngưỡng bất ổn sức khỏe tâm thần. Đáng chú ý, có khoảng 61% học sinh chưa từng tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm lý tại trường hoặc tìm kiếm hỗ trợ bên ngoài.

Tại hội thảo về “Mạng xã hội và sức khỏe tâm thần của trẻ em, thanh thiếu niên”, bà Nguyễn Thị Nhung, Phó vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ GD-ĐT), thông tin, có khoảng 5,92% học sinh THCS và 10,14% học sinh THPT thường xuyên cảm thấy cô đơn; 4,94% học sinh thường xuyên cảm thấy lo âu. Trong khi đó, việc hỗ trợ sức khỏe tâm thần học đường hiện còn khó khăn.

Đội ngũ nhân viên y tế trường học chuyên trách mới đạt khoảng 50,7%, nhân sự tư vấn tâm lý chủ yếu là bán chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Học sinh e ngại bị “gắn nhãn” vấn đề tâm thần nên không tìm kiếm trợ giúp.

Theo một số chuyên gia y tế, trầm cảm và rối loạn lo âu ở học sinh thường không xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là kết quả tương tác của nhiều yếu tố sinh học, tâm lý và xã hội.

Khi tìm đến bệnh viện, các em thường đã trải qua giai đoạn tự giải quyết bằng cách tiêu cực. Nhiều trường hợp không tìm đến cha mẹ và thầy cô vì bị cho rằng: “Chuyện chẳng có gì để áp lực”.

Nhiều số liệu thống kê cho biết, số lượng người trẻ tuổi, học sinh, sinh viên đến thăm khám và điều trị tâm lý tăng trong thời gian gần đây. Sự gia tăng ấy phản ánh nhu cầu thực tế lẫn nhận thức về sức khỏe tâm thần và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn trước.

Việc nhận diện những vấn đề tâm lý của tuổi học đường không thể thiếu vai trò quan trọng của phụ huynh và nhà trường.

Lứa tuổi học sinh, sinh viên hiện nay đối diện áp lực hơn thế hệ trước, do vậy phụ huynh nên điều phối công việc, dành nhiều thời gian để gần gũi và lắng nghe con trẻ, không xem nhẹ áp lực tuổi học trò. Cùng với đó, thầy cô và chuyên viên tâm lý học đường sâu sát, kịp thời phát hiện những học sinh đang cần hỗ trợ tâm lý, tâm thần.

“Nếu tình trạng vượt quá khả năng can thiệp, chuyên viên tâm lý học đường chủ động liên hệ, phối hợp với gia đình hoặc trực tiếp hỗ trợ học sinh sang bệnh viện chuyên khoa để thăm khám”, ThS-Bác sĩ CK2 Chu Thị Dung tư vấn.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM phối hợp Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục TPHCM vừa triển khai mô hình Phòng Hỗ trợ tâm lý - xã hội trẻ em và gia đình, từng bước mở rộng mạng lưới chuyên gia và các dịch vụ hỗ trợ. Trong khi đó, 100% trường phổ thông trên địa bàn thành phố đã lập Tổ tư vấn tâm lý và các mô hình “Trạm sạc tinh thần”, “Điều em muốn nói”. Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, công tác tư vấn tâm lý vẫn thiếu chuyên sâu do cán bộ tư vấn tâm lý hiện nay chủ yếu kiêm nhiệm. Ngoài ra, vẫn chưa có cơ chế phối hợp chuyển tuyến y tế chuyên khoa đối với các ca rối loạn tâm thần phức tạp.

GIAO LINH