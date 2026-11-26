Ngày 26-11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết các bác sĩ của đơn vị vừa thực hiện thành công ca can thiệp cầm máu từ ruột non bằng kỹ thuật nội soi bóng kép đầu tiên tại khu vực ĐBSCL.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lần đầu tiên triển khai thành công kỹ thuật nội soi ruột non bóng kép tại khu vực ĐBSCL

Theo đó, nam bệnh nhân N.N.A. (17 tuổi, ngụ tại xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng thiếu máu nặng, mạch nhanh, da niêm nhợt, tiêu phân đen, đau bụng.

Kết quả kiểm tra cho thấy, bệnh nhân ở tình trạng thiếu máu nặng (huyết sắc tố 4.9 g/dl (bình thường từ 12 g/dl đến 15 g/dl). Các bác sĩ khoa Cấp cứu đã tiến hành truyền dịch, truyền máu khẩn, thực hiện các xét nghiệm để tìm vị trí xuất huyết tiêu hoá.

Tiến hành nội soi dạ dày, đại tràng nhưng các bác sĩ không tìm thấy vị trí xuất huyết, trong khi tình trạng chảy máu tiêu hoá của bệnh nhân vẫn tiến triển. Kế đó, bệnh nhân được chỉ định thực hiện nội soi ruột non bóng kép.

Sau ca can thiệp khoảng 30 phút tình trạng xuất huyết tiêu hoá của bệnh nhân đã được kiểm soát

Ngay sau đó, ê-kíp các bác sĩ đã tiến hành nội soi ruột non bóng kép đối với bệnh nhân phát hiện một túi thừa Meckel kích thước 4cm, miệng túi thừa có một ổ loét 2cm đang chảy máu và tiến hành kẹp 4 clip cầm máu.

Sau khoảng 30 phút can thiệp, tình trạng xuất huyết tiêu hoá của bệnh nhân đã được kiểm soát. Hiện bệnh nhân đã tỉnh, các chỉ số xét nghiệm huyết học cải thiện tốt, sinh hiệu ổn định, da niêm hồng, không đau bụng và tiêu phân vàng.

Đây là lần đầu tiên tại ĐBSCL, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã đưa vào hoạt động hệ thống nội soi ruột non bóng kép (Double-Balloon Enteroscopy – DBE). Nội soi ruột non bóng kép là kỹ thuật nội soi chuyên sâu, sử dụng hệ thống 2 bóng được bố trí tại đầu dây nội soi và ống chụp ngoài. Hai bóng được bơm và xả luân phiên, phối hợp với thao tác đẩy và kéo của bác sĩ, giúp cố định và rút ngắn các quai ruột, tạo điều kiện đưa ống nội soi tiến sâu vào ruột non. Qua đó, giúp các bác sĩ mở rộng khả năng khảo sát, chẩn đoán và can thiệp các bệnh lý đường tiêu hóa chuyên sâu.

TUẤN QUANG