Từ những cơn đau đầu, mờ mắt dai dẳng sau hai lần lên bàn mổ tại quê nhà, nữ bệnh nhân K.T. (54 tuổi, quốc tịch Campuchia) đã tìm thấy tia hy vọng mới nhờ kỹ thuật vi phẫu mở sọ lỗ khóa (keyhole) đầy tinh vi tại Việt Nam.

Hình ảnh khối u nội sọ nằm ở vị trí hiểm hóc của người bệnh L.T. (54 tuổi, quốc tịch Campuchia) trên phim chụp MRI

Ngày 26-11, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh cho biết, vừa bóc tách thành công khối u não qua đường cung mày, giải cứu thị lực cho nữ người bệnh L.T. (54 tuổi, quốc tịch Campuchia).

Bà L.T. cho biết, suốt một thời gian dài, cuộc sống của bà bị đảo lộn hoàn toàn bởi những cơn đau đầu triền miên và tình trạng thị lực suy giảm nghiêm trọng ở cả hai mắt. Trước đó, bà đã trải qua tới hai lần phẫu thuật tại một bệnh viện ở Campuchia với hy vọng tìm lại ánh sáng, nhưng kết quả nhận về vẫn là sự mờ mịt kéo dài.

Khi sang Việt Nam, tìm đến Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, qua thăm khám chuyên sâu và chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não, các bác sĩ phát hiện "thủ phạm" thực sự là một khối u nội sọ có kích thước khoảng 1,6 × 1,7 × 2,5 cm. Khối u này nằm ở vị trí vô cùng hiểm hóc: chèn ép trực tiếp vào giao thoa thị giác – "trạm trung chuyển" quan trọng dẫn truyền tín hiệu ánh sáng từ hai mắt lên não bộ.

Theo BS-CK1 Võ Doãn Tiến, bác sĩ tham gia ekip phẫu thuật, đây là một ca phẫu thuật thần kinh đặc biệt phức tạp. Khối u tuy không quá lớn nhưng lại án ngữ sát các dây thần kinh và mạch máu trọng yếu. Trong phẫu thuật sọ não, chỉ một sai lệch nhỏ tính bằng milimet cũng có thể khiến bệnh nhân mất vĩnh viễn thị lực hoặc đối mặt với biến chứng nặng nề.

Khó khăn càng nhân lên gấp bội khi bệnh nhân đã trải qua hai lần can thiệp trước đó. Những cuộc mổ cũ đã làm biến đổi cấu trúc giải phẫu tự nhiên, tạo ra nhiều mô sẹo và tình trạng dính quanh các tổ chức thần kinh. Mục tiêu của ê-kíp lúc này không chỉ đơn thuần là lấy khối u, mà là một cuộc "giải cứu" tinh vi: giải phóng chèn ép, bảo tồn tối đa những sợi thần kinh còn chức năng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

Thay vì phải thực hiện đường mở sọ rộng truyền thống với nhiều nguy cơ xâm lấn, các bác sĩ trong ekip đã quyết định áp dụng kỹ thuật vi phẫu qua đường mở sọ nhỏ trên ổ mắt (supraorbital keyhole). Với một đường rạch da khéo léo ẩn ngay dưới vùng cung mày, phẫu thuật viên tạo ra một "cửa sổ xương" siêu nhỏ để tiếp cận trực diện vùng nền sọ trước.

Sau hậu phẫu, sức khỏe của người bệnh đã ổn định, xuất viện về nước

Dưới sự hỗ trợ của kính hiển vi phẫu thuật hiện đại, trong suốt 3 giờ đồng hồ căng thẳng, ê-kíp đã bóc tách tỉ mỉ từng lớp mô sẹo dính để giải phóng khối u khỏi giao thoa thị giác. “Kỹ thuật này không chỉ giảm thiểu tối đa mức độ tổn thương mô mềm, rút ngắn thời gian hồi phục mà còn đảm bảo tính thẩm mỹ cao khi vết sẹo gần như được che giấu hoàn toàn bởi hàng chân mày”, BS-CK1 Võ Doãn Tiến thông tin.

Sau 5 ngày hậu phẫu, sức khỏe của bà L.T. đã ổn định để xuất viện về với gia đình. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, quá trình thám sát trong mổ ghi nhận dây thần kinh thị giác bên trái đã chịu tổn thương nặng nề từ trước nên khả năng hồi phục rất hạn chế. Với mắt phải, việc giải phóng chèn ép đã mở ra cơ hội cải thiện, nhưng cần thêm thời gian theo dõi sát sao để các dây thần kinh phục hồi sau chuỗi ngày dài bị chèn ép.

Theo các chuyên gia y tế, không phải mọi trường hợp nhìn mờ đều xuất phát từ bệnh lý tại mắt. Những khối u ẩn mình trong sọ não, đặc biệt ở khu vực gần dây thần kinh hoặc giao thoa thị giác, hoàn toàn có thể gây ra triệu chứng mờ mắt, thu hẹp tầm nhìn hoặc giảm thị lực tiến triển. Nếu tình trạng nhìn mờ kéo dài, điều trị các bệnh về mắt thông thường không thuyên giảm, người bệnh cần sớm đến các cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh để thăm khám và chụp chiếu chuyên sâu. Việc phát hiện sớm giúp quyết định khả năng giữ lại ánh sáng, bởi một khi dây thần kinh thị giác đã tổn thương quá lâu, mọi nỗ lực can thiệp về sau đều trở nên vô cùng gian nan.

THÀNH SƠN