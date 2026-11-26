Người mắc bệnh mạn tính ổn định, đủ điều kiện có thể được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú tối đa 90 ngày, giúp giảm số lần tái khám và đi lại.

Bộ Y tế đề xuất sửa đổi quy định về kê đơn thuốc ngoại trú với người mắc bệnh mạn tính. Ảnh: THUÝ QUỲNH

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về kê đơn thuốc ngoại trú. Theo dự thảo, người mắc bệnh mạn tính, bệnh đồng mắc đủ điều kiện có thể được kê đơn thuốc tối đa 90 ngày; đồng thời nghiên cứu mở rộng đối tượng áp dụng đối với người mắc bệnh mạn tính ổn định ngoài danh mục hiện hành, kể cả trường hợp không có bệnh đồng mắc.

Tại cuộc họp Tổ soạn thảo mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ thống nhất phương án xây dựng cơ chế kê đơn linh hoạt, có điều kiện. Việc quyết định thời gian kê đơn căn cứ vào tình trạng bệnh, phác đồ điều trị, mức độ ổn định lâm sàng, kế hoạch theo dõi và khả năng tuân thủ điều trị của người bệnh. Thời hạn 90 ngày là mức tối đa, không bắt buộc áp dụng cho mọi trường hợp.

Thứ trưởng giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với các bệnh viện rà soát danh mục 369 dòng bệnh dự kiến được kê đơn trên 30 ngày, chuẩn hóa tên bệnh, mã bệnh theo phân loại quốc tế ICD-10 và bổ sung các điều kiện chuyên môn cần thiết, bảo đảm an toàn điều trị.

Người mắc bệnh mạn tính ổn định có thể được kê đơn thuốc tối đa 90 ngày. Ảnh minh hoạ

Dự thảo cũng hướng đến giảm việc đi lại cho người bệnh khi khám nhiều chuyên khoa. Theo đó, các cơ sở khám, chữa bệnh được lựa chọn kê đơn riêng theo từng chuyên khoa hoặc kê đơn chung, phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng phải bảo đảm truy xuất rõ trách nhiệm của từng bác sĩ trong chỉ định và điều chỉnh thuốc. Các bệnh viện cần tổ chức quy trình cấp phát hợp lý, tránh để người bệnh phải đi qua nhiều khoa, phòng để nhận đơn thuốc riêng lẻ.

Về kê đơn thuốc điện tử, Bộ Y tế đặt mục tiêu hoàn thiện triển khai trên toàn quốc trong thời gian tối đa 6 tháng, ưu tiên lưu trữ điện tử, liên thông dữ liệu và quản lý quá trình kê đơn, cấp phát thuốc. Thứ trưởng Đào Xuân Cơ lưu ý, việc quản lý thuốc phải chặt chẽ nhưng không để người bệnh ung thư, người bệnh giai đoạn cuối phải chịu thêm đau đớn vì những vướng mắc trong thủ tục hành chính.

NGỌC DUNG