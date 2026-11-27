Từ dấu hiệu khuôn mặt mất cân đối, bệnh nhi phát hiện bị bệnh u nguyên bào men. Các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM đã tái tạo xương hàm cho bệnh nhân bằng vạt xương mác (xương vùng cẳng chân).

Ngày 27-11, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM cho biết, bệnh nhi đến khám bệnh vì khuôn mặt bất ngờ mất cân đối.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi 13 tuổi.

Do nghi ngờ trẻ có khối u ở hàm trên, bác sĩ chỉ định thực hiện sinh thiết. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u nguyên bào men.

Khối u đã lan sâu ra phía sau hàm trên nên điều trị phức tạp. Sau lần điều trị thứ nhất, khối u vẫn tiến triển. Gia đình đưa bé trở lại bệnh viện.

ThS-BSCKII Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm Mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM cho biết,

Lúc này, ê-kíp quyết định thực hiện cắt bán phần xương hàm trên bên trái. Sau đó, tái tạo bằng vạt da xương mác.

Vạt da xương mác gồm một đoạn xương ở cẳng chân cùng phần da đi kèm, có mạch máu nuôi. Việc tái tạo giúp khôi phục cấu trúc vùng giữa mặt và tạo nền xương để phục hồi răng. Phẫu thuật cũng giúp trẻ thiện khả năng ăn nhai, phát âm và thẩm mỹ khuôn mặt.

Ê-kíp dùng phim chụp cắt lớp vùng hàm mặt và dữ liệu quét trong miệng để đánh giá cấu trúc vùng mổ. Sau đó, lập kế hoạch trên mô hình 3D và thiết kế máng hướng dẫn cắt xương.

Trong ca mổ, máng giúp bác sĩ xác định vị trí và hướng cắt theo kế hoạch, tạo thuận lợi cho việc tái tạo xương hàm trên.

Máng hướng dẫn cắt xương được thiết kế cho ca mổ.

Sau mổ, bé hồi phục tương đối tốt, được nuôi ăn qua ống để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Bệnh nhi cần tái khám định kỳ để đánh giá kết quả. Về lâu dài, trẻ cần tạo hình làm mỏng vạt và cấy ghép implant để phục hồi răng.

U nguyên bào men là bệnh lý lành tính, xuất phát từ mô tạo răng. Bệnh có thể xâm lấn và phá hủy xương tại chỗ, nguy cơ tái phát nếu không điều trị triệt để.

ThS-BSCKII Nguyễn Văn Tuấn lưu ý, u nguyên bào men thường phát triển chậm, ít gây đau ở giai đoạn đầu nên dễ bị bỏ sót. Khi trẻ sưng vùng hàm mặt, khuôn mặt mất cân đối hoặc răng lệch vị trí bất thường, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Tỷ lệ mắc ước tính khoảng 0,92 trường hợp/1 triệu người/ năm. Bệnh thường xuất hiện ở người trưởng thành, trong khi trẻ em và thanh thiếu niên chỉ chiếm khoảng 10%–15% tổng số trường hợp. Một nghiên cứu tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM ghi nhận tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân này là 32,2 tuổi. Trong đó, 89,6% trường hợp xuất hiện ở xương hàm dưới và chỉ 10,4% ở hàm trên.

GIAO LINH