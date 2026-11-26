Hai dự án viện trợ không hoàn lại tập trung nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết; đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu.

Ngày 26-11, Sở Y tế TPHCM tổ chức hội thảo khởi động và triển khai hai dự án viện trợ không hoàn lại từ Tổ chức Save the Children International (SCI), với tổng kinh phí hơn 68,5 tỷ đồng, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước các nguy cơ dịch bệnh do biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết tại các đô thị lớn như TPHCM.

Trong đó, trẻ em, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lao động nhập cư thu nhập thấp, lao động phi chính thức và người khuyết tật là những nhóm dễ bị tổn thương trước nguy cơ dịch bệnh, đồng thời gặp nhiều rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, UBND TPHCM đã phê duyệt tiếp nhận hai khoản viện trợ không hoàn lại từ Tổ chức SCI. Cả hai dự án được triển khai tại 6 phường, xã gồm: phường Hiệp Bình, phường An Hội Tây, xã Hiệp Phước, xã Hưng Long, xã Củ Chi và xã Tân Vĩnh Lộc.

Cụ thể, dự án “Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ bảo vệ sức khỏe toàn diện cho trẻ em và gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước các nguy cơ dịch bệnh do biến đổi khí hậu tại TPHCM” do Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM làm chủ dự án, với tổng vốn viện trợ hơn 28,8 tỷ đồng.

Dự án tập trung hỗ trợ các chi phí cần thiết giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gia đình khó khăn tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe; nâng cao kiến thức quản lý tài chính và tiếp cận các giải pháp bảo hiểm y tế (BHYT) phù hợp. Dự kiến, 50.000 người dân được truyền thông nâng cao nhận thức và 4.000 người thuộc nhóm dễ bị tổn thương được hỗ trợ trực tiếp.

Trong khi đó, dự án “Tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng với các nguy cơ dịch bệnh do biến đổi khí hậu” do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) làm chủ dự án, với tổng kinh phí hơn 39,7 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Trọng tâm của dự án là nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm (EWS), ứng dụng mô hình DART tích hợp dữ liệu khí hậu nhằm dự báo, phát hiện sớm nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết; xây dựng nền tảng kỹ thuật số, nâng cao năng lực giám sát dịch tễ và tổ chức diễn tập ứng phó dịch bệnh tại cộng đồng. Dự án đặt mục tiêu đào tạo 80 cán bộ y tế nòng cốt từ tuyến thành phố đến cơ sở, mang lại lợi ích cho khoảng 790.000 người dân tại các địa bàn triển khai.

Theo ông Nguyễn Tăng Minh, điểm nổi bật và có ý nghĩa chiến lược của hai dự án là sự kết nối chặt chẽ giữa y tế dự phòng, cảnh báo sớm dịch bệnh với an sinh xã hội, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ tài chính y tế cho nhóm yếu thế. Những kinh nghiệm và mô hình hiệu quả từ quá trình triển khai sẽ là cơ sở để thành phố nghiên cứu nhân rộng tại các địa bàn khác.

Để các dự án triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, minh bạch, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với tổ chức tài trợ và các đối tác, bám sát văn kiện đã được phê duyệt, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, không trùng lặp với các chính sách BHYT của Nhà nước. Các hoạt động giám sát dịch tễ, phòng chống dịch bệnh, truyền thông sức khỏe phải được hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ về chuyên môn; tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu y tế và bảo đảm sự đồng thuận của cha mẹ, người giám hộ khi triển khai các hoạt động liên quan đến trẻ em.

Sở Y tế TPHCM cũng đề nghị chính quyền địa phương, trạm y tế các phường, xã, các sở, ngành, đoàn thể, viện nghiên cứu và trường học tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, bảo đảm tính bền vững của các dự án.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã thực hiện nghi thức ra mắt hai dự án; tham quan triển lãm thông tin về tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe cộng đồng; đồng thời thảo luận về những thuận lợi, thách thức và giải pháp triển khai, duy trì, nhân rộng mô hình, góp phần nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng trước biến đổi khí hậu.

THÀNH SƠN