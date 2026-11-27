Ngày 27-11, Sở Y tế TPHCM cho biết, trong số 220 cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, đã có 218.805 sinh viên, học viên được ghi nhận khám sức khỏe trên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 57 cơ sở chưa ghi nhận dữ liệu khám sức khỏe.

Nhân viên y tế thăm khám sức khỏe cho sinh viên Trường Đại học Văn Lang (Ảnh: VLTV)

Tính đến ngày 24-11, toàn TPHCM đã có hơn 10 triệu người được khám, sàng lọc hoặc cập nhật thông tin sức khỏe. Tuy nhiên, tiến độ triển khai tại một số cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp còn chậm, gặp vướng mắc trong tổ chức khám, cập nhật dữ liệu, thông tin cư trú và kinh phí.

Trong số 57 cơ sở chưa ghi nhận dữ liệu khám sức khỏe, có 7 trường đại học, học viện; 16 trường cao đẳng và 34 trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Một số đơn vị có số lượng người học được ghi nhận khám sức khỏe cao như: Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (16.546 người), Trường Đại học Sài Gòn (14.063 người), Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGTPHCM (13.983 người), Trường Đại học Tôn Đức Thắng (13.584 người) và Trường Đại học Thủ Dầu Một (13.394 người).

Nhân viên y tế lấy mẫu máu cho sinh viên (Ảnh: VLTV)

Trước tình hình trên, UBND TPHCM yêu cầu người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả khám sức khỏe cho sinh viên, học viên; tổ chức các đợt khám cao điểm, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-12.

Các trường cần bố trí điểm khám tập trung tại trường, ký túc xá; linh hoạt tổ chức khám ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, phù hợp với lịch học, lịch thi. Người học không thể tham gia khám tập trung được tạo điều kiện khám tại nơi cư trú hoặc các bệnh viện công lập, trung tâm y tế khu vực, không phụ thuộc địa giới hành chính. Đồng thời, các cơ sở giáo dục phải khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ kết quả khám lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng. Chính quyền các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thực hiện.

Danh sách và tiến độ khám sức khoẻ tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề trên địa bàn TPHCM TẠI ĐÂY

THÀNH AN