Chỉ khoảng 50 phút sau khi được mẹ đưa đến trường mầm non trong tình trạng khỏe mạnh, bé gái 14 tháng tuổi bất ngờ bất tỉnh, ngưng tim. Nhờ được hồi sức tích cực và kích hoạt báo động đỏ liên viện, bệnh nhi đã tái lập tuần hoàn sau 20 phút cấp cứu.

Ngày 25-11, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) thông tin về trường hợp cấp cứu thành công bước đầu cho bệnh nhi 14 tháng tuổi bị ngưng tim ngoại viện.

Theo lời kể của người mẹ, buổi sáng, bé được đưa đến trường mầm non trong tình trạng khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, chỉ khoảng 50 phút sau, người mẹ nhận được thông báo từ nhà trường về việc bé bất ngờ bất tỉnh.

Bệnh nhi nhanh chóng được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng ngưng tim. Ngay khi tiếp nhận, ê kíp cấp cứu khẩn trương hồi sức tim phổi nâng cao, ép tim ngoài lồng ngực, hỗ trợ hô hấp và sử dụng thuốc hồi sức. Do bệnh nhi còn quá nhỏ, việc thiết lập đường truyền tĩnh mạch gặp khó khăn, các bác sĩ nhanh chóng triển khai kỹ thuật thiết lập đường truyền trong xương, giúp đưa thuốc cấp cứu vào hệ tuần hoàn kịp thời.

Đồng thời, bệnh viện huy động các chuyên khoa hồi sức, kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhi đồng 1 để phối hợp chuyên môn. Sau khoảng 20 phút hồi sức tích cực, bệnh nhi có tim đập trở lại, tái lập tuần hoàn tự nhiên. Tuy nhiên, nguy cơ tổn thương não và các cơ quan sau ngưng tim vẫn rất lớn, đòi hỏi bệnh nhi tiếp tục được theo dõi, hồi sức và điều trị chuyên sâu.

Theo các bác sĩ, ngưng tim ở trẻ nhỏ có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như suy hô hấp, hóc dị vật, tắc nghẽn đường thở, bệnh lý tim mạch... Khi phát hiện trẻ đột ngột bất tỉnh, không thở hoặc thở ngáp, người dân cần gọi cấp cứu 115, nhanh chóng thực hiện hồi sức tim phổi theo hướng dẫn của nhân viên y tế, không chờ trẻ tự tỉnh hoặc áp dụng các phương pháp truyền miệng thiếu cơ sở khoa học.

Đặc biệt, các trường mầm non, cơ sở chăm sóc trẻ cần chú trọng trang bị kiến thức sơ cứu, kỹ năng xử trí hóc dị vật và hồi sức tim phổi cho giáo viên, nhân viên. Việc nhận diện sớm và cấp cứu đúng cách ngay tại hiện trường có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội sống của trẻ.

THÀNH SƠN