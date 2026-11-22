Nằm ở vùng lõi của quận 3 trước đây, phường Xuân Hòa (TPHCM) sở hữu kho tàng di sản quý giá. Vừa qua, UBND phường Xuân Hòa đã công bố sản phẩm du lịch “Xuân Hòa - Bước chân qua miền ký ức”, giúp những di sản địa phương có thêm cơ hội được gìn giữ, kể lại và tiếp cận đông đảo người dân và du khách.

Khám phá ký ức đô thị

Tour du lịch “Xuân Hòa - Bước chân qua miền ký ức” được UBND phường Xuân Hòa phối hợp cùng Công ty CP Du lịch Vietravel xây dựng. Đây giống như một sự tiếp nối sản phẩm du lịch năm 2025 với tên gọi “Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới”, tiếp tục thể hiện định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, góp phần đa dạng hóa các hoạt động tham quan, trải nghiệm trên địa bàn.

Với lộ trình khoảng 2km, kết hợp đi bộ và phương tiện di chuyển, tour được thiết kế trong khoảng thời gian từ 3-4 tiếng, khởi hành từ lúc 16 giờ. Khung giờ này tận dụng tối đa khoảng thời gian rảnh rỗi của du khách sau khi đã tham quan và khám phá các địa điểm khác trong thành phố. Điểm đặc sắc của sản phẩm là cách tiếp cận di sản thông qua trải nghiệm thực tế, kết hợp thuyết minh và giới thiệu câu chuyện gắn với từng địa điểm.

Từ điểm xuất phát là trụ sở UBND phường Xuân Hòa, du khách sẽ lần lượt dạo bước qua các không gian mang đậm dấu ấn kiến trúc, cảnh quan đô thị tiêu biểu như khu vực Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM, Nhà Thiếu nhi Thành phố, Trường THPT Marie Curie, Trường THCS - THPT Lê Quý Đôn, Thủy đài…

Bên cạnh các di sản kiến trúc, tour còn tích hợp trải nghiệm làng nghề và mua sắm khi ghé thăm gian hàng sơn mài Đại Việt (đường Nguyễn Đình Chiểu) - nơi du khách được trực tiếp quan sát nghệ nhân chế tác sơn mài tại chỗ. Một điểm nhấn của tour là đình Xuân Hòa (đường Lý Chính Thắng) - một trong những ngôi đình cổ trên địa bàn TPHCM, được xây dựng khoảng đầu thế kỷ XIX.

Nơi đây đang lưu giữ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng gắn bó với đời sống cộng đồng qua nhiều thế hệ. Hoạt động tham quan, dâng hương và tìm hiểu di tích góp phần giúp người dân, du khách hiểu hơn về truyền thống địa phương, từ đó nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Du khách dâng hương tại đình Xuân Hòa, phường Xuân Hòa, TPHCM. Ảnh: TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG PHƯỜNG XUÂN HÒA

Cơ hội để tìm hiểu lịch sử

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, cho biết, tour “Xuân Hòa - Bước chân qua miền ký ức” là một hành trình bộ hành khám phá ký ức đô thị, kết nối các giá trị kiến trúc, giáo dục, tín ngưỡng, nghệ thuật thủ công truyền thống cùng với trải nghiệm du lịch đường thủy. Trên hành trình ấy, những giá trị quen thuộc trong đời sống hàng ngày được kể lại một cách gần gũi hơn, sinh động hơn và có chiều sâu hơn. Mỗi công trình, mỗi không gian văn hóa, mỗi điểm dừng là nơi kể câu chuyện về lịch sử hình thành, phát triển và đời sống của vùng đất Xuân Hòa trong dòng chảy chung của thành phố.

“Điểm đặc trưng của tour “Xuân Hòa - Bước chân qua miền ký ức” là sự kết nối giữa ký ức và hiện đại, giữa di sản và trải nghiệm, giữa không gian đô thị và không gian sông nước. Qua đó, chúng tôi mong muốn mỗi du khách có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, cảm nhận sâu hơn về văn hóa và thêm trân trọng những giá trị đang hiện hữu trong đời sống hôm nay”, ông Nguyễn Hùng Hậu cho biết.

Chia sẻ về tiềm năng di sản của phường Xuân Hòa, TS Nguyễn Thị Hậu, Tổng Thư ký Hội Sử học TPHCM, thông tin, phường có thế mạnh khi là nơi tọa lạc của nhiều di tích cấp quốc gia, cấp thành phố và các "địa chỉ đỏ" cách mạng nổi tiếng. Từ góc độ di sản đô thị và quy hoạch du lịch văn hóa, tour du lịch “Xuân Hòa - Bước chân qua miền ký ức” đã xây dựng được một khung chương trình khá hấp dẫn, kết hợp hài hòa giữa không gian kiến trúc lịch sử, nghệ thuật thủ công.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Thị Hậu cũng cho rằng việc khai thác các di sản phải chú ý đến tác động, ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư địa phương.

“Xuân Hòa là vùng đất có lịch sử hình thành từ năm 1880 gắn liền với thôn Tân Định cũ và đình Xuân Hòa. Vì thế, nơi đây cũng tồn tại những cộng đồng dân cư thuộc dạng lâu đời của thành phố với những nét văn hóa đặc trưng. Việc phát triển du lịch di sản do đó cũng cần tính đến việc phát huy vai trò của cộng đồng, đồng thời tránh gây tổn hại đến không gian sinh hoạt tâm linh và đời sống thường nhật của người dân địa phương”, TS Nguyễn Thị Hậu lưu ý.

Bên cạnh hoạt động tham quan các điểm di tích, UBND phường Xuân Hòa còn phối hợp Công ty TNHH Thuyền Nhiêu Lộc xây dựng chương trình trải nghiệm “Ngắm Sài Gòn về đêm trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè”. Du khách có cơ hội thưởng ngoạn cảnh quan đô thị hai bên tuyến kênh, dùng bữa tối trên thuyền và thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật…

QUỲNH YÊN