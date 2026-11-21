Ngày 21-11, tại chợ đêm xã Xuyên Mộc (TPHCM), UBND xã tổ chức Ngày hội Nông sản năm 2026, kết hợp các hoạt động văn hóa cộng đồng hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Người dân tìm hiểu sản phẩm tại ngày hội

Ngày hội bố trí nhiều gian hàng của xã Xuyên Mộc và các địa phương lân cận, nhằm giới thiệu nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm chế biến của địa phương, tạo điều kiện để nông dân, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiếp cận người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Cùng với giới thiệu nông sản, tại ngày hội còn có chương trình giao lưu văn nghệ của các ấp, trường học, câu lạc bộ trên địa bàn.

Giới thiệu nông sản tại Ngày hội Nông sản xã Xuyên Mộc năm 2026

Ngày hội được tổ chức tại chợ đêm là hoạt động gắn quảng bá nông sản với thương mại, dịch vụ, thu hút người dân tham quan, mua sắm và góp phần phát triển kinh tế đêm.

Theo UBND xã Xuyên Mộc, các gian hàng trưng bày phải bảo đảm chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, niêm yết giá và đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm; khuyến khích cung cấp mã QR truy xuất nguồn gốc để người mua tìm hiểu sản phẩm.

NGUYỄN NAM