Ngày hội bố trí nhiều gian hàng của xã Xuyên Mộc và các địa phương lân cận, nhằm giới thiệu nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm chế biến của địa phương, tạo điều kiện để nông dân, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiếp cận người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.
Cùng với giới thiệu nông sản, tại ngày hội còn có chương trình giao lưu văn nghệ của các ấp, trường học, câu lạc bộ trên địa bàn.
Ngày hội được tổ chức tại chợ đêm là hoạt động gắn quảng bá nông sản với thương mại, dịch vụ, thu hút người dân tham quan, mua sắm và góp phần phát triển kinh tế đêm.
Theo UBND xã Xuyên Mộc, các gian hàng trưng bày phải bảo đảm chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, niêm yết giá và đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm; khuyến khích cung cấp mã QR truy xuất nguồn gốc để người mua tìm hiểu sản phẩm.