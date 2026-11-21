Không gian lễ hội ở xã Tân An Hội (TPHCM) trở nên sôi động với Liên hoan Flashmob mở rộng năm 2026 và Ngày hội ẩm thực dân gian với chủ đề “Hồn xưa vị cũ” quy tụ 40 gian hàng đến từ 19 ấp, trường học và Đoàn Thanh niên

Tối 21-11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân An Hội (TPHCM) khai mạc chương trình hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11)ôi

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Phát biểu khai mạc, bà Huỳnh Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Tân An Hội, nhấn mạnh tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực thúc đẩy phát triển bền vững.

Theo bà Huỳnh Thị Hồng Vân, trên vùng đất Củ Chi giàu truyền thống cách mạng, địa phương luôn chú trọng gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số để lan tỏa giá trị lịch sử đến thế hệ trẻ.

Qua đó, xã Tân An Hội kêu gọi mỗi người dân trở thành một chủ thể sáng tạo, cùng chung tay xây dựng môi trường văn hóa văn minh, nghĩa tình. Lãnh đạo xã đề nghị các lực lượng phối hợp bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường xuyên suốt lễ hội.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Công trình số hóa di tích, địa chỉ đỏ và công trình tín ngưỡng dân gian trên địa bàn xã. Thông qua việc quét mã QR hoặc truy cập nền tảng số, người dân và du khách có thể dễ dàng tra cứu thông tin, chiêm ngưỡng hình ảnh trực quan về các di sản văn hóa, lịch sử của địa phương mọi lúc, mọi nơi.

Xã Tân An Hội ra mắt Công trình số hóa di tích, địa chỉ đỏ và công trình tín ngưỡng dân gian tại chương trình. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ngay sau nghi thức khai mạc, không gian lễ hội trở nên sôi động với Liên hoan Flashmob mở rộng năm 2026 và Ngày hội ẩm thực dân gian với chủ đề “Hồn xưa vị cũ” quy tụ 40 gian hàng đến từ 19 ấp, các trường học và Đoàn Thanh niên xã.

Ngày hội ẩm thực dân gian với chủ đề “Hồn xưa vị cũ” quy tụ 40 gian hàng. Ảnh: ĐÌNH DƯ



Chuỗi hoạt động văn hóa, trải nghiệm viết thư pháp, trò chơi dân gian và công diễn nghệ thuật diễn ra liên tục tại Công viên văn hóa Tân An Hội từ ngày 21-11 đến hết ngày 24-11-2026.

ĐÌNH DƯ