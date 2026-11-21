Ngày 21-11, đoàn công tác Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) đến thăm hỏi, tặng quà 4 gia đình có con em được đơn vị nhận đỡ đầu trên địa bàn các xã Bình Châu, Phước Hải (TPHCM).

Đoàn công tác Lữ đoàn 171 tặng quà cho con của ngư dân ở xã Bình Châu

Tại các gia đình, cán bộ Lữ đoàn 171 tìm hiểu hoàn cảnh, đời sống của các cháu, lắng nghe những chia sẻ từ gia đình và động viên các cháu tiếp tục cố gắng trong học tập.

Dịp này, Lữ đoàn 171 trao tặng mỗi cháu 2,5 triệu đồng cùng sách, vở và đồ dùng học tập, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để các cháu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đoàn công tác tặng quà cho con của ngư dân ở xã Phước Hải

Hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 đối với con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Hải quân trong lòng nhân dân.

TRÚC GIANG