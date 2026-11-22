Ngày 22-11, ấp Nhân Thuận (xã Xuyên Mộc, TPHCM) tổ chức khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM, đến dự.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Nhân Thuận

Ngày hội là dịp để cán bộ và nhân dân ôn lại truyền thống 96 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026), đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại khu dân cư.

Ấp Nhân Thuận được thành lập trên cơ sở sáp nhập ấp Nhân Thuận và ấp Nhân Hòa, hiện có 847 hộ với 3.661 nhân khẩu. Trong năm 2026, người dân cùng các tổ chức, đoàn thể duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ sản xuất, chăm lo hộ khó khăn và cải thiện cảnh quan.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Nhân Thuận

Theo Ban Công tác Mặt trận ấp, địa phương vận động Quỹ Vì người nghèo và các quỹ an sinh xã hội được hơn 79 triệu đồng; phối hợp xây mới 2 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 1 căn nhà với tổng kinh phí 280 triệu đồng; 15 học sinh dân tộc thiểu số được trao học bổng, tổng trị giá 15 triệu đồng.

Các tổ chức thành viên phối hợp hỗ trợ 230 hộ tiếp cận vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ 12 tỷ đồng. Quỹ Hỗ trợ nông dân hỗ trợ 4 dự án chăn nuôi, thâm canh nhãn với tổng vốn 2,95 tỷ đồng.

Người dân ấp Nhân Thuận tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Toàn ấp có 838/847 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Người dân còn đóng góp làm đường cờ, lắp đặt thùng rác công cộng, trồng và chăm sóc hoa ven đường.

Năm 2027, ấp tiếp tục tập trung hỗ trợ sinh kế, chăm lo các trường hợp khó khăn, duy trì mô hình tự quản về môi trường và phát huy vai trò giám sát của người dân.

NGUYỄN NAM