Liên kết vùng phát triển sản phẩm OCOP, làng nghề và nông nghiệp trải nghiệm

Tại diễn đàn “Từ giá trị bản địa đến chuỗi giá trị liên vùng” do Sở NN-MT TPHCM tổ chức tại Quảng Ngãi, nhiều mô hình, sáng kiến và giải pháp kết nối sản phẩm OCOP, làng nghề, nông nghiệp trải nghiệm với thị trường được chia sẻ, mở ra hướng hợp tác thực chất, nâng giá trị kinh tế nông thôn.

OCOP gắn chuyển đổi số, làng nghề kết nối du lịch trải nghiệm

Diễn đàn nằm trong khuôn khổ hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với các tỉnh, thành Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện vấn đề thực tiễn và tìm kiếm cơ hội hợp tác giai đoạn 2026-2030...

Diễn đàn thu hút hàng trăm đại biểu tham dự

Tại diễn đàn, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, phát triển làng nghề và mô hình nông nghiệp trải nghiệm gắn với du lịch xanh. Nhiều mô hình, sáng kiến được giới thiệu, cho thấy cách các địa phương phát huy giá trị nông nghiệp, văn hóa truyền thống để tham gia các chuỗi giá trị mới.

Chia sẻ kinh nghiệm địa phương, bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Đà Nẵng, nhấn mạnh phát triển OCOP tại Đà Nẵng không chỉ ở số lượng sản phẩm được công nhận mà quan trọng là “sức sống của sản phẩm sau khi được công nhận”.

Các đại biểu tham dự Talkshow "Từ giá trị bản địa đến chuỗi giá trị liên vùng"

Với 60 làng nghề, làng có nghề đang giải quyết việc làm cho gần 24.000 lao động, tỉnh Gia Lai mang đến diễn đàn những giải pháp gắn bảo tồn nghề với văn hóa và du lịch trải nghiệm. Theo đó, tỉnh đang phát triển các mô hình du lịch trải nghiệm như “Một ngày làm nghệ nhân”, để du khách tham gia sản xuất, khám phá đời sống thôn, làng và không gian văn hóa...

Sự kiện thu hút nhiều gian hàng sản phẩm OCOP tiêu biểu

Liên kết vùng để nâng giá trị sản phẩm OCOP

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ NN-MT) cho hay, cả nước hiện có hơn 21.000 sản phẩm OCOP với 10.657 chủ thể tham gia. Chương trình đã huy động nhiều thành phần kinh tế, đánh thức nguồn tài nguyên bản địa và tạo nền tảng phát triển bền vững. Tuy nhiên, cần nhìn nhận lại giá trị thực chất của sản phẩm OCOP. Không chỉ đo đếm, xếp hạng mà quan trọng là sản phẩm phải “gắn sao” trong lòng người tiêu dùng, tạo giá trị kinh tế và nâng thu nhập cho người dân.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ NN-MT) chia sẻ tại sự kiện

Ông Nguyễn Minh Tiến cũng chỉ ra các lợi thế của TPHCM với thị trường gần 14 triệu dân, nguồn lực doanh nghiệp và khoa học - công nghệ, còn các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên có nguồn tài nguyên, sản vật và giá trị bản địa phong phú.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đánh giá cao các ý kiến tại diễn đàn, qua đó gợi mở định hướng phát triển sản phẩm OCOP, làng nghề và nông nghiệp trải nghiệm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại diễn đàn

Theo ông Bùi Minh Thạnh, giá trị bản địa chỉ thực sự được phát huy khi chuyển hóa thành giá trị kinh tế, văn hóa và xã hội bền vững. Sản phẩm OCOP không chỉ dừng ở công nhận, còn làng nghề không chỉ dừng ở bảo tồn và nông nghiệp trải nghiệm không chỉ dừng ở tham quan. Quan trọng là nâng chất lượng sản phẩm, giữ gìn bản sắc, tạo trải nghiệm có giá trị.

Thị trường phải là căn cứ quan trọng trong tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm. Liên kết vùng cần được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ thiết thực. Mỗi địa phương có lợi thế riêng về nguyên liệu, sản phẩm, văn hóa, làng nghề và không gian trải nghiệm, trong khi TPHCM có thế mạnh về thị trường, phân phối, logistics, khoa học - công nghệ, du lịch và dịch vụ. Kết nối các lợi thế này với sự đồng hành của doanh nghiệp sẽ nâng sức cạnh tranh, tạo giá trị thiết thực cho cộng đồng. - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh -

Các doanh nghiệp, chủ thể OCOP ký kết hợp tác tại sự kiện

TPHCM, đơn vị chủ trì diễn đàn, cam kết tiếp tục phát huy vai trò trung tâm thị trường, phân phối, logistics, khoa học - công nghệ, du lịch và dịch vụ. Thành phố sẽ phối hợp với Quảng Ngãi và các địa phương Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên kết nối doanh nghiệp, chủ thể, sản phẩm và các mô hình có tiềm năng.

Tại diễn đàn, lãnh đạo các địa phương, đơn vị chứng kiến ký kết hợp tác giữa 20 chủ thể OCOP, làng nghề, 4 doanh nghiệp có mô hình trải nghiệm OCOP và 10 doanh nghiệp lữ hành tại các tỉnh, thành Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và TPHCM.

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NGỌC OAI - NGUYỄN TRANG