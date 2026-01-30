Mỗi sản phẩm OCOP kể một câu chuyện quê hương

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) ra đời từ năm 2018 đến nay đã khơi dậy tiềm năng đất đai, sản vật, lợi thế so sánh, nhất là các giá trị văn hóa vùng miền. Nhiều sản phẩm OCOP của TPHCM có vai trò như một “đại sứ” chuyển tải những câu chuyện sản phẩm mang tính nhân văn, góp phần thúc đẩy phát triển nông sản Việt.

Xây dựng thương hiệu từ chất lượng

Kể câu chuyện đầu tư chế biến các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo để đạt sản phẩm OCOP 4 sao, anh Trần Tài (xã Kim Long) cho biết, suốt gần chục năm ròng rã vừa làm vừa rút kinh nghiệm, niềm đam mê thôi thúc anh từng bước chinh phục và nuôi cấy thành công nấm đông trùng hạ thảo.

Đến nay, anh đã có 8 sản phẩm chế biến từ nấm đông trùng hạ thảo, trong đó 2 sản phẩm (trà túi lọc đông trùng hạ thảo Vinabiomush và nấm đông trùng hạ thảo khô Vinabiomush) đạt OCOP 4 sao; 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao; 3 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh… Mỗi năm, cơ sở của anh cung cấp hơn 1.000 hộp trà túi lọc đông trùng hạ thảo, 500kg nấm đông trùng hạ thảo khô, lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng. Anh đã mở rộng nhà xưởng lên 1.250m2, trong đó diện tích các phòng nuôi cấy nấm là hơn 200m2.

Bánh quy hạt bàng (đặc sản Côn Đảo), một trong những sản phẩm OCOP được đánh giá cao.

Còn câu chuyện của ông Nguyễn Cao Thắng, đại diện Công ty TNHH Nhàu Phong Thảo (xã Hòa Hiệp, TPHCM) cũng về việc xây dựng thương hiệu từ chất lượng. Với mục tiêu nâng tầm giá trị trái nhàu Việt, công ty đầu tư hơn 100ha vùng nguyên liệu, xây dựng nhà máy đạt chuẩn 10.000m2 và ứng dụng công nghệ lên men 3 năm. Với triết lý “làm thật - giá trị thật”, sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng.

Không chờ thị trường tự tìm đến, Công ty TNHH Nhàu Phong Thảo tích cực tham gia hội chợ OCOP, hội nghị kết nối cung - cầu, triển lãm nông nghiệp công nghệ cao để tăng độ nhận diện sản phẩm của sản phẩm. Công ty cũng tổ chức cho khách hàng tham quan vùng trồng và nhà máy nhằm minh bạch quy trình “từ đất đến sản phẩm”. Ông Nguyễn Cao Thắng chia sẻ: “Thương hiệu không hình thành trong một ngày mà được nuôi dưỡng bằng chất lượng ổn định, sự tử tế và bản sắc dân tộc”.

Trong khi đó, câu chuyện nước mắm truyền thống của Công ty TNHH sản xuất nước mắm Thiên Lộc (xã Hồ Tràm, TPHCM) vẫn là một hành trình đầy cảm xúc. Theo ông Nguyễn Cao Thiên, Giám đốc công ty, nước mắm Thiên Lộc được truyền nghề từ ông cha. Vì vậy, dù phải cạnh tranh với các dòng nước mắm công nghiệp, ông Nguyễn Cao Thiên vẫn luôn tìm cách để đưa sản phẩm nước mắm truyền thống của vùng biển phía Đông TPHCM đến với nhiều thị trường.

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu năm 2022, ông Nguyễn Cao Thiên mạnh dạn mở rộng nhà xưởng, đầu tư thiết bị, tham gia các lớp tập huấn xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP; đồng thời chú trọng xây dựng logo, bao bì, nhãn mác… Sản phẩm nước mắm của Công ty Thiên Lộc đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Để sản phẩm OCOP vươn xa

“Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) không chỉ là một mô hình phát triển kinh tế nông thôn, mà còn là biểu tượng của sự kết tinh văn hóa, bản sắc địa phương. Cả nước hiện có 17.068 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, thuộc sở hữu của 9.195 chủ thể. Riêng TPHCM có 1.026 sản phẩm OCOP từ 3-4 sao.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh tham quan các gian hàng trong Tuần lễ OCOP tại phường Vũng Tàu cuối năm 2025 (ẢNH: QUANG VŨ)

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, thông tin, thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Cơ sở hạ tầng, logistics, thương mại điện tử phát triển mạnh đã giúp sản phẩm OCOP của TPHCM dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất có tinh thần đổi mới, sáng tạo, chú trọng nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm. “Nhiều sản phẩm có tiềm năng đặc trưng của đô thị lớn, như thực phẩm chế biến, đồ uống, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh, nông sản công nghệ cao..., phù hợp định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn của TPHCM. Việc triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã mang lại những kết quả tích cực, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế nông thôn phát triển”, ông Nguyễn Văn Đa chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sản phẩm OCOP là kết tinh của thương hiệu. Để xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, ngoài xây dựng chất lượng, sản phẩm OCOP phải “kể” được câu chuyện của mình. Mỗi sản phẩm OCOP vì thế còn mang vai trò “đại sứ” để truyền tải những câu chuyện văn hóa đặc trưng của vùng miền.

QUANG VŨ