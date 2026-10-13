Hải Phòng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, gỡ điểm nghẽn để phát triển

Sáng 13-10, UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp trên địa bàn với chủ đề “Doanh nghiệp Hải Phòng - Liên kết để lớn mạnh, đổi mới để dẫn đầu”.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, TP Hải Phòng luôn xác định, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của thành phố. Sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp là một trong những thước đo quan trọng đánh giá chất lượng lãnh đạo, điều hành và hiệu quả phục vụ của chính quyền.

Hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng với chủ đề “Doanh nghiệp Hải Phòng - Liên kết để lớn mạnh, đổi mới để dẫn đầu”. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

Theo thông tin từ lãnh đạo TP Hải Phòng, hiện nay, TP Hải Phòng có gần 55.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng 9 tháng đầu năm, có hơn 5.500 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 52.100 tỷ đồng. Các khu vực kinh tế đóng góp trên 93% GRDP, giải quyết việc làm cho khoảng 98% lực lượng lao động của thành phố, đóng góp trên 58.000 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất), chiếm gần 36% tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định, tinh thần đồng hành, chia sẻ của TP Hải Phòng với doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở việc hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn ở sự quyết liệt trong tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Điều này được cụ thể hóa bằng việc 151/151 dự án tồn đọng đã có phương án xử lý, từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

Tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, là thành phố công nghiệp, có nhiều tiềm năng, lợi thế, song ở Hải Phòng chưa có nhiều doanh nghiệp lớn, mang thương hiệu quốc gia… Lãnh đạo TP Hải Phòng chia sẻ, giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 13%/năm trở lên, đến năm 2030 có 87.000 doanh nghiệp, trong đó có ít nhất 3 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Để thực hiện được mục tiêu trên, đồng chí Lê Ngọc Châu đề nghị các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành và địa phương tập trung chuyển đổi thực chất từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phát triển và phục vụ; thường xuyên lắng nghe, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

“Mục tiêu là tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn, chúng tôi luôn ý thức: mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ là một phần nguồn lực được giải phóng, mỗi thủ tục được rút ngắn là một phần chi phí xã hội được tiết giảm, mỗi bất cập được sửa đổi từ chính quyền là bước củng cố niềm tin và mở rộng dư địa phát triển”, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP Hải Phòng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành và địa phương trong công tác quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, hiện đại, đảm bảo đồng bộ, lấy quy hoạch làm công cụ dẫn dắt, phát huy hiệu quả không gian phát triển mới, đặc biệt là Khu kinh tế ven biển phía Nam, Khu kinh tế chuyên biệt và Khu Thương mại tự do. Mọi dự án đầu tư cần phải xem xét trong tổng thể không gian quy hoạch, bảo đảm hiệu quả lâu dài, hài hòa giữa kinh tế với xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa ra thông điệp luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, phản ánh tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp tới các cơ quan hoạch định chính sách và thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi là những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

VCCI sẽ tiếp tục phối hợp với TP Hải Phòng và các hiệp hội doanh nghiệp để lắng nghe, tổng hợp kiến nghị, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và mở rộng thị trường.

Dịp này, đại diện các doanh nghiệp đã đề xuất các nhóm kiến nghị trọng tâm, như: đơn giản hóa, thực hiện song song các thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thành lập tổ công tác hỗ trợ đầu tư và áp dụng cơ chế ưu đãi cho cụm công nghiệp tương đương khu công nghiệp; thúc đẩy hợp tác đào tạo theo đơn đặt hàng (AI, tự động hóa, kỹ thuật); hỗ trợ nguồn vốn trung và dài hạn cho nông nghiệp, công nghệ cao và thủy sản chế biến sâu...

ĐỖ TRUNG - PHÚ LƯƠNG