TP Hải Phòng: Hiệu quả từ bộ máy tinh gọn

Tại hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở TP Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã khẳng định, việc vận hành mô hình này là “cuộc cách mạng” đúng đắn và kịp thời, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của thành phố.

Sáng 2-6, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, ông Lê Ngọc Châu đánh giá, sau hợp nhất, thành phố đã đạt được những kết quả ấn tượng, như GRDP năm 2025 tăng 11,81% (đứng thứ 2 cả nước), quy mô kinh tế đạt gần 30 tỷ USD và thu ngân sách nhà nước vượt xa dự toán. Đặc biệt, TP Hải Phòng xác lập vị thế tiên phong khi đứng thứ nhất toàn quốc về cả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Lê Ngọc Châu, mô hình mới đã giúp tinh gọn bộ máy, bỏ tầng nấc trung gian để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Song, bên cạnh thành tựu, lãnh đạo thành phố thẳng thắn chỉ ra các "điểm nghẽn", như bộ máy nội bộ một số sở, ngành chưa thực sự tinh gọn; việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp còn chậm. Chất lượng cán bộ không đồng đều, vẫn còn tình trạng “đùn đẩy, né tránh trách nhiệm”.

Cùng với đó là hạ tầng số còn phân tán, dữ liệu chưa liên thông và trụ sở làm việc của nhiều xã, phường còn manh mún, chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp ủy, đơn vị tập trung đánh giá cán bộ dựa trên khối lượng và chất lượng công việc thực tế; kiên quyết thay thế người yếu kém và thực hiện nghiêm nguyên tắc “có vào có ra, có lên có xuống”. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp, thôn, tổ dân phố và khung phòng chuyên môn cấp xã trước ngày 30-6.

Cùng với đó, rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để phân cấp, ủy quyền thực chất, rõ người, rõ trách nhiệm. Tập trung xây dựng hạ tầng số đồng bộ, ứng dụng công nghệ AI và dữ liệu lớn để xây dựng chính quyền số hiện đại.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số; giữ vững vị trí dẫn đầu về cải cách hành chính và chú trọng phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp. Lãnh đạo thành phố tin tưởng với bản lĩnh và khát vọng vươn lên, TP Hải Phòng sẽ xây dựng thành công chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp và thực sự vì dân.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội nghị.



Theo báo cáo của UBND TP Hải Phòng, sau gần 1 năm hợp nhất giữa tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính trị thành phố đã đạt được những kết quả mang tính đột phá. Theo đó, tinh giản bộ máy đã giúp Hải Phòng giảm mạnh tầng nấc trung gian. Khối Đảng và đoàn thể giảm 35 đầu mối; khối chính quyền cắt giảm 97 phòng chuyên môn thuộc sở và 38 đơn vị sự nghiệp. Toàn thành phố hiện vận hành với 114 đơn vị hành chính cấp xã (gồm xã, phường và 2 đặc khu), giúp chính quyền sâu sát và phản ứng nhanh hơn với nhu cầu của hơn 4,6 triệu dân. Cải cách hành chính và Chuyển đổi số là "mũi nhọn", TP Hải Phòng đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 1.996 thủ tục hành chính, trong đó phần lớn giảm trên 50% thời gian. Với 100% thủ tục đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến, Hải Phòng đã xử lý hơn 2,6 triệu hồ sơ với tỷ lệ đúng hạn đạt 99,82%. Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt mức ấn tượng 98,77%. Hạ tầng công nghệ cũng phát triển vượt bậc khi mạng 5G đã phủ sóng 100% dân số và các khu công nghiệp. Thu ngân sách nhà nước đạt con số kỷ lục 197.810 tỷ đồng, tăng 29,6% so với năm trước. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP Hải Phòng đã chi trả hơn 1.000 tỷ đồng để giải quyết chế độ cho 1.092 cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc do dôi dư sau hợp nhất.

ĐỖ TRUNG - LƯƠNG PHÚ