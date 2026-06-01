TP Hải Phòng phải thành địa phương tiên phong triển khai các chủ trương lớn của Trung ương

Chiều 1-6, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 4 của Bộ Chính trị do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá TP Hải Phòng là một trong những địa phương có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Địa phương đã chủ động ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát, điều hành; xây dựng các phần mềm theo dõi tiến độ công việc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó chủ động cắt giảm thời gian giải quyết nhiều thủ tục so với quy định chung.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đánh giá về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận TP Hải Phòng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước; thu ngân sách tăng mạnh, giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân chung và nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước.

Theo Thủ tướng, TP Hải Phòng phải trở thành địa phương tiên phong trong triển khai các chủ trương lớn của Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; đổi mới chính sách thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực...

Đối với việc vận hành mô hình mô hình quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng cho rằng đây là một cuộc đổi mới rất lớn về tư duy quản trị và tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, năng lực thực thi giữa các cấp, ngành và giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Vì vậy, TP Hải Phòng cần tiến hành sơ kết toàn diện sau 1 năm thực hiện để đánh giá khách quan hiệu quả mô hình.

Trong đó, Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP Hải Phòng chỉ đạo đánh giá kỹ năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã, phường trên cơ sở vị trí việc làm, quy mô địa bàn, khối lượng công việc và yêu cầu phát triển của từng địa phương…

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đồng thời, Thủ tướng cũng đề nghị các cấp chính quyền chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Hiệu quả hoạt động của chính quyền phải được đo lường bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Theo đó, TP Hải Phòng cần xây dựng hệ thống chỉ số, tiêu chí đánh giá cụ thể đối với các sở, ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý làm cơ sở đánh giá khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị TP Hải Phòng nghiên cứu đánh giá quy mô, số lượng đầu mối hành chính cấp xã, phường hiện nay để bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển lâu dài, tránh tình trạng manh mún, hạn chế không gian phát triển.

Cho rằng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và mức đầu tư cho khoa học - công nghệ của TP Hải phòng vẫn còn hạn chế, Thủ tướng yêu cầu địa phương tăng đầu tư cho khoa học - công nghệ; đẩy mạnh cơ chế đặt hàng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm có giá trị ứng dụng và khả năng thương mại hóa; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và các bộ, ngành; thúc đẩy chia sẻ dữ liệu giữa khu vực công và tư…

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu TP Hải Phòng rà soát, cập nhật các kịch bản tăng trưởng từ nay đến cuối năm; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương; tăng cường giám sát việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng. Đồng thời, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng, khu công nghiệp, logistics và cảng biển; sớm hoàn thiện thủ tục triển khai các bến cảng tại khu bến cảng Lạch Huyện, các trung tâm logistics, khu công nghiệp mới và dự án nhà máy nhiệt điện khí Hải Phòng…

Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố hoàn thành việc sắp xếp, xử lý nhà đất dôi dư để tạo thêm nguồn lực cho phát triển trong thời gian tới; chủ động rà soát, điều chỉnh các quy hoạch theo đúng yêu cầu của Trung ương và phù hợp với quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng.

Đối với các kiến nghị của TP Hải Phòng, Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xử lý các đề xuất, kiến nghị theo thẩm quyền; đồng thời, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo.

Theo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về 4 nội dung, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận và các văn bản hướng dẫn của Trung ương đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở TP Hải Phòng đã vận hành thông suốt, đem lại lợi ích tích cực cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc phối hợp trong xử lý công việc giữa các cơ quan, đơn vị có thời điểm còn chưa chặt chẽ; chất lượng tham mưu chưa đồng đều; việc chỉnh lý, số hóa tài liệu, hồ sơ lưu trữ còn chậm, khối lượng tài liệu lưu trữ đã số hóa chiếm tỷ lệ thấp...

ĐỖ TRUNG - PHÚ LƯƠNG