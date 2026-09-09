TPHCM và TP Hải Phòng chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính

Chiều 9-9, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì buổi tiếp đoàn công tác của TP Hải Phòng đến học tập và trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, TPHCM và TP Hải Phòng có truyền thống gắn bó, cùng là những địa phương có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sẽ giúp hai địa phương cùng phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, TPHCM và TP Hải Phòng trao đổi kinh nghiệm về vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công, giải quyết hồ sơ phi địa giới hành chính; ứng dụng chuyển đổi số trong cải cách hành chính và quản trị đô thị; kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu; phát triển dịch vụ công trực tuyến, hệ thống theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ và điều hành dựa trên dữ liệu.

Hai bên cũng trao đổi về việc rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, đăng ký kinh doanh; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đo lường, đánh giá và nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp, người dân…

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường phát biểu

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường gửi lời cảm ơn TPHCM đã đón tiếp, trao đổi, cung cấp nhiều thông tin thiết thực cho đoàn công tác. Đồng chí đề nghị các sở, ngành hai địa phương tiếp tục trao đổi sâu hơn về những mô hình, cách làm hiệu quả, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TPHCM và TP Hải Phòng ngày càng phát triển.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm sau buổi làm việc

Theo UBND TPHCM, thành phố xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp. TPHCM triển khai đồng bộ các nội dung của chương trình cải cách hành chính.

Thành phố đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã tại 168 xã, phường, đặc khu; bố trí 38 tổ công tác địa bàn để tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo mạng lưới phục vụ rộng khắp, phù hợp với quy mô địa bàn và khối lượng hồ sơ lớn.

Đến nay, thành phố triển khai 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, với 1.908 thủ tục. Nguyên tắc xử lý là “tiếp nhận tại nơi thuận tiện - xử lý tại cơ quan có thẩm quyền - trả kết quả theo nhu cầu của người dân”. Trong 8 tháng, thành phố tiếp nhận hơn 2,9 triệu hồ sơ, giải quyết đúng hạn đạt 98,9%.

TPHCM đang đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu. Từ ngày 1-7-2025 đến 15-8-2026, thành phố tiếp nhận hơn 3,6 triệu hồ sơ, trong đó 98,20% nộp trực tuyến; tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 98,16%. TPHCM cũng vận hành Hệ thống 1022 tại các sở, ban, ngành và 168 phường, xã, đặc khu. Từ đầu năm 2026 đến nay, hệ thống tiếp nhận 58.040 tin phản ánh, đã xử lý 57.144 tin. Ngoài ra, thành phố tiếp nhận 18.636 phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, công khai kết quả xử lý để người dân, tổ chức theo dõi.

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