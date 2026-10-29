Thế giới

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản phối hợp theo dõi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

SGGPO

Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên ngày 29-10. Hàn Quốc đang phối hợp trao đổi thông tin với Mỹ và Nhật Bản, duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó.

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh tư liệu: KCNA
Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh tư liệu: KCNA

Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) phát hiện các vụ phóng từ khu vực Wonsan, trên bờ biển phía Đông Triều Tiên, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 29-10 (giờ Hàn Quốc).

Cùng ngày, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thông báo vật thể được phóng có thể là tên lửa đạn đạo và đã rơi xuống biển. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng ghi nhận vụ phóng một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

JCS cho biết quân đội Hàn Quốc tăng cường giám sát, duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với khả năng Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa, đồng thời trao đổi chặt chẽ thông tin với Mỹ và Nhật Bản.

Trước đó, ngày 12-10, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Vụ phóng mới nhất diễn ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều tiếp tục căng thẳng sau vụ nổ mìn tại khu vực biên giới được quân sự hóa nghiêm ngặt giữa hai miền, khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Trong khi đó, theo truyền hình Đức DW, Triều Tiên chưa phát tín hiệu sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm nay.

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Từ khóa

Hàn Quốc Mỹ Nhật Bản phóng tên lửa Triều Tiên

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