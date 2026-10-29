Đại hội đồng LHQ kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba

Ngày 28-10, với 130 phiếu thuận, 17 phiếu chống và 25 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) thông qua nghị quyết “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”, kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba.

Tại cuộc họp báo ở Havana ngày 21-10, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã cáo buộc Mỹ phạm tội diệt chủng đối với Cuba và vi phạm luật pháp quốc tế. Ảnh: AA

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel viết trên mạng xã hội X rằng thế giới đã thể hiện sự phản đối áp đảo đối với lệnh cấm vận, bất chấp sức ép từ Mỹ nhằm tác động đến kết quả bỏ phiếu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez khẳng định kết quả bỏ phiếu thể hiện sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Cuba. Ông nhấn mạnh Cuba mong muốn được sống trong hòa bình, tự giải quyết các vấn đề của mình và tìm kiếm giải pháp cho những khó khăn hiện nay mà không phải chịu sức ép hay sự can thiệp từ bên ngoài.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel viết trên mạng xã hội X rằng thế giới phản đối lệnh cấm vận của Mỹ nhằm vào Cuba

Đây là lần thứ 34 Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt lệnh cấm vận Cuba kể từ năm 1992. Nghị quyết kêu gọi các quốc gia không ban hành hoặc áp dụng những biện pháp cấm vận trái với Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác và tự do thương mại, hàng hải quốc tế.

Theo số liệu do Cuba công bố, từ tháng 3-2025 đến tháng 2-2026, lệnh cấm vận của Mỹ gây thiệt hại kinh tế cho nước này khoảng 8,083 tỷ USD, tăng 7% so với giai đoạn trước. Tổng thiệt hại tích lũy trong hơn 6 thập niên ước tính lên tới 178,7 tỷ USD.

HẠNH CHI